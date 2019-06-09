Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День РоссииРИА Новости 14:07
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади. Артист выразил сожаление, что коллектив не будет участвовать в мероприятии.
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Я покопаюсь, но до сути мы всё равно не докопаемся, что там произошло, и кто дал такой указ, тоже непонятно, даже если его и дали. Не думаю, что его дали. Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его политическими взглядами.
— Григорий Лепс, певецГазета.Ru 16:52
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:50, Ашберн
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