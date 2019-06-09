Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День РоссииLenta.ru 13:11

Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
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Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени» на концерте в День России

Ранее Андрей Макаревич сообщил «Говорит Москва», что организаторы объяснили отмену выступления изменением вёрстки программы концерта.
Говорит Москва12:22

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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Газета.Ru14:41

Лепс отреагировал на отмену участия «Машины времени» в концерте у Кремля

Взгляд.ру14:10

Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени» на концерте в День России

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Лепс пообещал узнать, почему отменили концерт Макаревича у стен Кремля

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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

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Лепс высказался об отмене выступления «Машины времени» на Красной площади

News.ru12:46

Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени» в День России

РЕН ТВ13:37
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