Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День РоссииLenta.ru 13:11
Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Ранее Андрей Макаревич сообщил «Говорит Москва», что организаторы объяснили отмену выступления изменением вёрстки программы концерта.Говорит Москва12:22
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