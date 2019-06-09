Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День РоссииLenta.ru 13:11

с чего всё началось

Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

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