Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День РоссииRT на русском 15:39

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
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Григорий Лепс
Я покопаюсь, но до сути мы всё равно не докопаемся, что там произошло, и кто дал такой указ, тоже непонятно, даже если его и дали. Не думаю, что его дали. Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его политическими взглядами.
— Григорий Лепс, певецГазета.Ru 16:52

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