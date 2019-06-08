Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День РоссииRT на русском 15:39

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Происшествия Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.

Армия и оружие Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.

Спорт Российских гимнасток наградили под гимн СССР в Чехии Россиянки Дарья Трубникова и Арина Аверина заняли призовые места. Гимнасток наградили на пьедестале под гимн СССР.

Происшествия Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Шоу-бизнес Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.

Общество Forbes (США): Сибирь в будущем может превратиться популярное туристическое направление (Forbes) «Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.

Происшествия В Лондоне горит семиэтажный дом Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.

Происшествия Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.

Футбол Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой» Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой".

Космос Миссия InSight возобновит бурение поверхности Марса Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США рассказали, что у них есть эффективный план по освобождению застрявшего бура космической платформы InSight.

Политика Захарова сравнила современную политику США с временами рабства Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международная политика США напоминает о временах, когда существовало рабовладение.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников «Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.

Авто Бренд Mercedes объявил цены на Mercedes-АМG GLС 63 Несмотря на габариты и вес, разгон до сотни составил всего 3,8 секунды.

Политика Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность».

Происшествия В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.

Футбол Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.

Кино В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр» Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.

Наука 75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.

Шоу-бизнес Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин 40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.

Политика Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.