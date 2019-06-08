Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День РоссииRT на русском 15:39
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
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«Кто-то кому-то позвонил». Андрей Макаревич сообщил об отмене выступления на Красной площади
Фонтанка.Рувчера в 11:45
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