Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»РИА Новости 18:16
Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
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Я покопаюсь, но до сути мы всё равно не докопаемся, что там произошло, и кто дал такой указ, тоже непонятно, даже если его и дали. Не думаю, что его дали. Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его политическими взглядами.
— Григорий Лепс, певецГазета.Ru 16:52
с чего всё началось
Концерт состоится 12 июня в День России. Планировалось, что рок-группа исполнит две композиции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря «Машины времени» Антона Чернина, позвонили из компании-организатора и сказали, что выступления не будет.Говорит Москва03:50
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