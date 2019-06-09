Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»РИА Новости 18:16

Концерт состоится 12 июня в День России. Планировалось, что рок-группа исполнит две композиции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря «Машины времени» Антона Чернина, позвонили из компании-организатора и сказали, что выступления не будет.

с чего всё началось

Я покопаюсь, но до сути мы всё равно не докопаемся, что там произошло, и кто дал такой указ, тоже непонятно, даже если его и дали. Не думаю, что его дали. Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его политическими взглядами.

Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.

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