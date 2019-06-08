Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День РоссииLenta.ru 04:27

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва». По словам музыканта, решение об отмене приняли организаторы.
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Григорий Лепс
Я покопаюсь, но до сути мы всё равно не докопаемся, что там произошло, и кто дал такой указ, тоже непонятно, даже если его и дали. Не думаю, что его дали. Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его политическими взглядами.
— Григорий Лепс, певецГазета.Ru 16:52

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