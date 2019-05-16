Политика
Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»Rambler News Service 06:11
Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года. В декабре 2018 года «Агентство информационных сообщений» опубликовало материал с заголовком: «Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал главу Хакасии дебилом».
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
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Экономика
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Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России
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Иран поставляет нефть в Китай вопреки санкциям США
Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
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Авто
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В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
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Происшествия
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Происшествия
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Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
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Нетребко и Эйвазов бесплатно выступят на Дворцовой
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Обновлено в 10:24
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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Политика
Путин удивился «летающей» земле в Ленинградской области
В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, передает 47news.
Обновлено в 12:46
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Российские зенитки оказались беспомощными против атаки дронами
Как сообщают источники, данный комплекс оказался слишком тяжёлым и сложным в эксплуатации, а также неэффективным против большинства летательных аппаратов.
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Обновлено в 12:04
Политика
США показали, что не могут решать судьбу мира без России
Американцы показали всему миру, что они осознают невозможность решения серьезных мировых проблем без России, и это главный вывод, который можно сделать по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи, сказал Sputnik Азербайджан эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
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Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
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РМК и УГМК выделят средства на озеленение Екатеринбурга
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Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
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Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Хоккей
Мактавиш назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива»
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Обновлено в 08:20
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
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Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено в 08:24
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48