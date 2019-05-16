Политика

Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»Rambler News Service 06:11

Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года. В декабре 2018 года «Агентство информационных сообщений» опубликовало материал с заголовком: «Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал главу Хакасии дебилом».
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Глава Хакасии о победе в суде: За свои слова, однако, придется отвечать

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Глава Хакасии Коновалов выиграл суд у пресс-секретаря «Роснефти» Леонтьева о защите чести (версия 2)

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Леонтьев обжалует решение суда, обязавшего его опровергнуть заявление про «губернатора - дебила»

Говорит Москва06:24
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Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
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Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
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В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
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Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
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Короля Бельгии оштрафовали за отказ пройти тест на отцовство

Апелляционный суд Брюсселя сегодня оставил в силе судебное решение, согласно которому королю бельгийцев Альберту II надлежит пройти тест на отцовство по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
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Нетребко и Эйвазов бесплатно выступят на Дворцовой

Обновлено вчера в 17:56
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Путин заявил о проблеме криминального использования леса в Иркутске

Президент РФ Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ, что в Иркутске острее чем в других регионах стоит проблема криминального лесопользования.
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Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Политика

Путин удивился «летающей» земле в Ленинградской области

В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, передает 47news.
Обновлено в 12:46
Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
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Российские зенитки оказались беспомощными против атаки дронами

Как сообщают источники, данный комплекс оказался слишком тяжёлым и сложным в эксплуатации, а также неэффективным против большинства летательных аппаратов.
Обновлено в 11:17
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Суд в Киеве подтвердил незаконность запрета сериала «Сваты»

Обновлено в 04:25
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Американский модуль МКС может стать непригодным для сна из-за жары

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Обновлено в 12:04
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США показали, что не могут решать судьбу мира без России

Американцы показали всему миру, что они осознают невозможность решения серьезных мировых проблем без России, и это главный вывод, который можно сделать по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи, сказал Sputnik Азербайджан эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.
Обновлено в 05:31
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В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
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Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
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Обновлено в 09:48
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"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
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Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Мактавиш назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива»

Крэйг Мактавиш назначен на пост главного тренера "Локомотива", сообщается на сайте ярославского хоккейного клуба.
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Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
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Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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