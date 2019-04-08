Футбол

Леониду Слуцкому грозит дисквалификация за жесткую критику арбитраВести.Ru 07:57

Витесс — ПСВ
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Гелредом»
Тулани Сереро
13′
16′
Пабло Росарио
Ремко Пасвер
40′
41′
Ирвинг Лосано
46′
Гастон Перейро
Мохаммед Ихаттарен
Мартин Эдегор
59′
61′
Ник Виргевер
70′
Люк де Йонг
Брайан Линссен
Мохаммед Дауда
72′
Томас Бёйтинк
Тим Матавж
75′
77′
Дензел Думфрис
Вячеслав Караваев
79′
79′
Йоррит Хендрикс
Коди Гакпо
Тим Матавж
83′
Майкель Ван дер Верфф
89′
Мохаммед Дауда
Данильо Духи
90′
90′+1′
Ирвинг Лосано
Главный тренер голландского "Витесса" Леониду Слуцкому может грозить дисквалификация за жесткую критику арбитра Сердара Гезюбюйюка. Рефери обслуживал матч между "Витессом" и ПСВ, который завершился ничьей 3:3. "Витесс" по ходу матча трижды вел в счете, но каждый раз клуб из Эйндховена отыгрывался.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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