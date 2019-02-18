Общество

Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»РИА Новости 11:02

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал "Комсомольской правде" распространившийся в Сети видеоролик, на котором гости шоу "Поле чудес" толпятся в надежде забрать домой еду, оставшуюся после съемок.
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Леонид Якубович
Это же наши гости! Удивлён, что только сейчас это вызвало ажиотаж. На Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство. Уже 28−29 лет на „Поле чудес“ тем, что приносят в студию, традиционно угощают гостей.
— Леонид Якубович, ведущийNews.ru 11:26

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Леонид Якубович
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Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист Российской Федерации. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий телеигры капитал-шоу «Поле чудес».
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