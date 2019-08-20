Футбол
Леонид Слуцкий выложил фото, на котором вновь поедает бургерРИА Новости 04:57
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал в своем аккаунте Instagram фото, на котором он поедает бургер одном из заведений сети ресторанов быстрого питания.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Рассмотрение жалобы на арест Вышинского снова перенесли
Рассмотрение жалобы на продление ареста Кирилла Вышинского в очередной раз отложено.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
По итогам первой половины 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в целом по стране сократилась на 8,1%. В январе—июне текущего года родились около 720 тыс. человек против 783 тыс. в 2018 году (снижение на 63 тыс.).
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Теннис
Аманда Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Американская теннисистка Аманда Анисимова пропустит US Open из-за смерти отца, передает L'Équipe, ссылаясь на агента спортсменки.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Опубликован список крупнейших должников России
Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников РФ, говорится в публикации РБК.
Обновлено 18 августа в 22:47
Политика
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Экономика
«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы
Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Сбой произошел в работе Альфа-банка
Клиенты Альфа-банка в соцсетях пожаловались на сбой в работе кредитной организации.
Обновлено в 04:49
Культура
Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов
Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Сирийские военные перекрыли линии снабжения террористов
Обновлено вчера в 10:04
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве
Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47
Политика
Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию
Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 03:29
Энергетика
В Кишиневе рассказали о переговорах с «Газпромом» о «Турецком потоке»
Молдавия ведет переговоры с "Газпромом", чтобы иметь возможность получать газ через газопровод "Турецкий поток", заявил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан на брифинге во вторник.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Политика
Макрон заявил о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Брегансоне выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено в 03:30
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Водоналивную дамбу разворачивают в Хабаровске для защиты набережной
"Начали работу по развертыванию водоналивной дамбы длиной 840 м, которая должна защитить наиболее низкий и, соответственно, в первую очередь подтапливаемый участок набережной", - сказал Исламов.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
Обновлено в 02:49