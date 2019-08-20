Футбол
Леонид Слуцкий выложил фото, на котором вновь поедает бургерРИА Новости 04:57
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал в своем аккаунте Instagram фото, на котором он поедает бургер одном из заведений сети ресторанов быстрого питания.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:32, Ашберн
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