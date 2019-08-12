Футбол

Леонид Слуцкий станцевал на концерте PinkРоссийская газета 02:55

Российский тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий голландский клуб "Витесс" посетил концерт американской певицы Pink. А видео танца Слуцкого уже разошлось по интернету. Леонид Слуцкий разместил на своей странице в Instagram фотографию с концерта известной американской певицы.
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Слуцкий станцевал на концерте Pink: видео

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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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