Футбол
Леонид Слуцкий станцевал на концерте PinkРоссийская газета 02:55
Российский тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий голландский клуб "Витесс" посетил концерт американской певицы Pink. А видео танца Слуцкого уже разошлось по интернету. Леонид Слуцкий разместил на своей странице в Instagram фотографию с концерта известной американской певицы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из пулемета школу на севере Горловки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил мэр города Иван Приходько в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
Обновлено в 02:42
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР
Бывший украинский президент Пётр Порошенко вновь пришёл на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
Обновлено в 03:18
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась в возрасте 32 лет.
Обновлено вчера в 20:40
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины
Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.
Обновлено в 00:07
Авто
Novitec представила карбоновый тюнинг-пакет для Tesla Model 3
Уже выпустив тюнинговые пакеты для Model S и Model X, немецкая компания Novitec выбрала Model 3 в качестве своего нового проекта.
Обновлено 10 августа в 23:51
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Наука
У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек
Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Гаджеты
AMD объяснила, что означает параметр Max Boost Clock у новейших процессоров Ryzen 3000
Как видим, в случае Ryzen 7 3700X максимальная частота одного из ядер достигает 4,375 ГГц при 4,4 ГГц, заявленных в спецификациях в качестве Max Boost Clock.
Обновлено в 03:11
Теннис
Медведев впервые поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев, дошедший до финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под первым номером, поднялся в опубликованном 12 августа обновленном рейтинге ATP на восьмое место, что является лучшим результатом 23-летнего теннисиста в карьере.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Петербурге задержан мошенник, выманивший у дагестанца 12 млн рублей
Сотрудники полиции Петербурга нашли и задержали злоумышленника, который похитил у уроженца Дагестана 12 миллионов рублей, предназначавшихся для покупки квартиры в Северной столице.
Обновлено в 03:06