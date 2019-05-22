Футбол

Леонид Слуцкий продолжает «ковать победы» в ГолландииИА Городские вести. Волгоград 03:53

Витесс — Гронинген
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Гелредом»
Мартин Эдегор
2′
Тим Матавж
28′
Тим Матавж
31′
55′
Тим Хандверкер
Айдин Хрустич
55′
Людовит Рейс
Паул Гладон
Тим Матавж
Томас Бейтинк
62′
72′
Томас Брюнс
74′
Мимун Махи
Мо Эль-Ханкури
Брайан Линссен
Мухтар Али
76′
81′
Кай Сирхёйс
Мухтар Али
81′
В ответной игре серии плей-офф за выход в Лигу Европы с клубом «Гронинген» футболисты «Витесса» одержали победу со счетом 3:1. Причем все свои голы подопечные Слуцкого забили уже в первом тайме.
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Леонид Слуцкий продолжает «ковать победы» в Голландии

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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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