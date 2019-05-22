Футбол
Леонид Слуцкий продолжает «ковать победы» в ГолландииИА Городские вести. Волгоград 03:53
Мартин Эдегор
|2′
Тим Матавж
|28′
Тим Матавж
|31′
|55′
Тим Хандверкер
Айдин Хрустич
|55′
Людовит Рейс
Паул Гладон
Тим Матавж
Томас Бейтинк
|62′
|72′
Томас Брюнс
|74′
Мимун Махи
Мо Эль-Ханкури
Брайан Линссен
Мухтар Али
|76′
|81′
Кай Сирхёйс
Мухтар Али
|81′
|46%
|Владение мячом
|54%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|4
|6
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Витесс
Расстановка 4‑5‑1
22
Пасвеер
8
Караваев
3
Ван дер Верфф
30
Дуки
28
Бюттнер
10
Дауда
17
Сереро
18
Эдегор
25
Фор
23
Али
29
Бейтинк
1
Падт
42
Зефейк
4
те Вирик
5
Мемишевич
23
Хрустич
7
Доан
19
Гладон
15
Брюнс
21
Вармердам
9
Сирхёйс
14
Эль-Ханкури
Гронинген
Расстановка 4‑4‑2
В ответной игре серии плей-офф за выход в Лигу Европы с клубом «Гронинген» футболисты «Витесса» одержали победу со счетом 3:1. Причем все свои голы подопечные Слуцкого забили уже в первом тайме.
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