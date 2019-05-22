Футбол

Леонид Слуцкий продолжает «ковать победы» в ГолландииИА Городские вести. Волгоград 03:53

Витесс — Гронинген
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Гелредом»
Мартин Эдегор
2′
Тим Матавж
28′
Тим Матавж
31′
55′
Тим Хандверкер
Айдин Хрустич
55′
Людовит Рейс
Паул Гладон
Тим Матавж
Томас Бейтинк
62′
72′
Томас Брюнс
74′
Мимун Махи
Мо Эль-Ханкури
Брайан Линссен
Мухтар Али
76′
81′
Кай Сирхёйс
Мухтар Али
81′
В ответной игре серии плей-офф за выход в Лигу Европы с клубом «Гронинген» футболисты «Витесса» одержали победу со счетом 3:1. Причем все свои голы подопечные Слуцкого забили уже в первом тайме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны

Чемпионатвчера в 18:30

Леонид Слуцкий: Раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны

Советский спорт03:02

Слуцкий: «Раздевалка „Витесса“ похожа на госпиталь во время войны»

Евро-футбол.ру02:03

Леонид Слуцкий продолжает «ковать победы» в Голландии

ИА Городские вести. Волгоград03:53

Слуцкий: «Сейчас раздевалка „Витесса“ похожа на больницу во время войны»

Sport24.ruвчера в 17:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Обновлено в 01:18
Наука

Британские учёные усомнились во вреде соцсетей

Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено в 06:37
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено в 12:06
Транспорт

Участок голубой линии московского метро закроют в выходные

Обновлено в 13:08
Общество

Водонапорную башню – на продажу

В план приватизации муниципального имущества депутаты городской Думы включают здание водонапорной башни на улице Ленинского Комсомола.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе

На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Космос

Нибиру уже не прячется: Марсоход Curiosity атаковали дроны

До появления сенсационного видео, ученые постоянно игнорировали все доводы уфологов. Марсоход Curiosity атаковали дроны.
Обновлено в 09:10
Наука

Российские ученые доказали существование «программы старения»

Ученые из России при поддержке коллег из США доказали существование генетической программы, управляющей процессом старения.
Обновлено в 07:39
Здоровье

В Хабаровске планируют построить медицинский центр за миллиард рублей

Крупный медицинский центр "Академия здоровья" стоимостью более 1 миллиарда рублей планируется построить в Хабаровске к апрелю 2020 года с участием средств инвесторов из Южной Кореи, сообщил на пресс-конференции в среду мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Обновлено в 00:39
Общество

Тамбовские власти высказались против трехэтажных детских садов

Как отметила Надежда Мордовкина, на сегодняшний день в Тамбовской области не существует практики строительства трехэтажных детских садов.
Обновлено в 09:26
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Политика

Партия Зеленского выбрала либертарианство как идеологию

По словам Стефанчука, целью партии, которая осенью планирует участвовать в парламентских выборах, является изменение существующей системы - так, чтобы государство стало "сервисом".
Обновлено в 13:31
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Общество

Договор дарения: как составить и зарегистрировать

В общем виде договор дарения недвижимости можно определить как договор, по которому собственник безвозмездно передает другому лицу свою недвижимость.
Обновлено в 09:16
Игры

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 — Разработчики рассказали о Вентру

Обновлено в 14:00
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Общество

Из бюджета Вологодской области потратят 655 тысяч рублей на сувениры и брошюры для Общественной палаты

Более 655 тысяч рублей из областного бюджета потратят в 2019 году на сувениры, кофе-брейки и другую «деятельность» Общественной палаты Вологодской области (ОП ВО).
Обновлено в 08:55
Космос

Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

Обновлено в 06:32
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06
Общество

Россиянин сфотографировался на права с дуршлагом на голове

Обновлено в 12:49
Космос

SpaceX продолжает испытания прототипа Starship

Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено в 08:41
Игры

Valve разрабатывает свою версию игры Dota Auto Chess

Обновлено в 04:27
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Транспорт

Пикник за обочиной: Росавтодор задумался о комфорте водителей

Росавтодор разрабатывает программу строительства новых площадок для отдыха водителей большегрузных автомобилей, также будут переобустроены существующие.
Обновлено в 04:58
Космос

Астроном Александр Иванов: мы никогда не познаем космос полностью

Космическое пространство остается неизведанным для человека, но его постоянно тянет к звездам.
Обновлено в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное