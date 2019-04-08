Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»РБК вчера в 09:28

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра. «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

Спорт день за днем

Кино В США скончался актер Сеймур Кэссел По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Политика Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Здоровье Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.

Происшествия Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Футбол Григорян: «Ничья с „Локомотивом“ оформила чемпионство „Зенита“» «Локомотив» великолепно играл во втором тайме, но голевые моменты создавал «Зенит». Эта ничья оформила чемпионство «Зенита».

Происшествия У плотины в Челябинске насмерть сбили мужчину Автомобиль KIA сбил мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход погиб на месте.

Шоу-бизнес Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.

Происшествия В Приморье солдат подорвался на мине В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.

Политика Глава Хакасии ответил Леонтьеву иском на «дебила» Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал исковое заявление в суд на телеведущего Михаила Леонтьева, отстаивая право на защиту чести, достоинства и деловоq репутации, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Красноярске закрыли подпольные мастерские по изготовлению оружия Подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены и закрыты в Красноярске.

Происшествия В Приамурье девушка покормила медведя и лишилась руки На одной из турбаз, расположенных возле Благовещенска, бурый медведь напал на 27-летнюю девушку и нанес ей многочисленные травмы.

Экономика Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными По данным БКИ ОКБ, за 11 месяцев 2018 года средний размер кредита наличными, взятого незадолго до ипотечного, составлял около 544 тыс. руб. Летом 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что регулятор видит значительный рост количества схем, при которых увеличение потребительского кредитования связано со взлетом высокорисковой ипотеки.

Происшествия Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти» ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.

Общество Глава Хакасии провел экстренное ночное совещание Глава Хакасии провел экстренное совещание по вопросу отключения электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.

Общество Мощный снегопад нарушил работу аэропортов в Канаде Мощный снегопад обрушился на восток Канады. Удар стихии пришелся на провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия.

Политика Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура разводится с мужем Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.

Политика Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.

Авто Range Rover Velar получил спецсерию BASE Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).

Авто Volkswagen показал обновленный фургон Transporter T6.1 Вслед за пассажирским Multivan компания Volkswagen представила рестайлинговый фургон Transporter T6.1.

Общество В России может быть введен налог на весельные лодки Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.