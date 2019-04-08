Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»РБК 09:28

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра. «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

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