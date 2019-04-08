Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»РБК 09:28

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра. «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

Спорт день за днем

Финансы Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.

Шоу-бизнес Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.

Экономика Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.

Происшествия Часть Калининграда осталась без света "Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Авто Автомобили Ravon вернутся в Россию Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева показала фото за день до родов Ранее Игорь «маскировался» на фото с помощью солнечных очков и кепки, но накануне у него состоялся официальный дебют на странице Виктории.«С днем рождения моя Л (любовь — прим. ред.)» — написала Лопырева.

Экономика Коломойский сообщил о роли МВФ в национализации Приватбанка Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации принадлежавшего ему Приватбанка.

Армия и оружие Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Шоу-бизнес Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным человеком Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.

Общество Число браков в России снизилось до минимума с начала века Как пояснила РБК старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова, сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому не удивительно, что общий коэффициент брачности снижается и продолжит снижаться в ближайшие годы.

Гаджеты Стала известна цена и дата выхода Honor 20 и Honor 20 Pro Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor 20 и Honor 20 Pro, которые, как утверждается, могут представить уже 25 апреля.

Происшествия Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.

Финансы Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.

Экономика Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.

Музыка Кори Тейлор женится на танцовщице Фронтмен Slipknot и Stone Sour Кори Тейлор помолвлен со своей девушкой - танцовщицей Алисией Дов.