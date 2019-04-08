Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»РБК 09:28

Витесс — ПСВ
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Гелредом»
Тулани Сереро
13′
16′
Пабло Росарио
Ремко Пасвер
40′
41′
Ирвинг Лосано
46′
Гастон Перейро
Мохаммед Ихаттарен
Мартин Эдегор
59′
61′
Ник Виргевер
70′
Люк де Йонг
Брайан Линссен
Мохаммед Дауда
72′
Томас Бёйтинк
Тим Матавж
75′
77′
Дензел Думфрис
Вячеслав Караваев
79′
79′
Йоррит Хендрикс
Коди Гакпо
Тим Матавж
83′
Майкель Ван дер Верфф
89′
Мохаммед Дауда
Данильо Духи
90′
90′+1′
Ирвинг Лосано
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра. «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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