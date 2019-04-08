Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»РБК 09:28
Тулани Сереро
|13′
|16′
Пабло Росарио
Ремко Пасвер
|40′
|41′
Ирвинг Лосано
|46′
Гастон Перейро
Мохаммед Ихаттарен
Мартин Эдегор
|59′
|61′
Ник Виргевер
|70′
Люк де Йонг
Брайан Линссен
Мохаммед Дауда
|72′
Томас Бёйтинк
Тим Матавж
|75′
|77′
Дензел Думфрис
Вячеслав Караваев
|79′
|79′
Йоррит Хендрикс
Коди Гакпо
Тим Матавж
|83′
Майкель Ван дер Верфф
|89′
Мохаммед Дауда
Данильо Духи
|90′
|90′+1′
Ирвинг Лосано
|48%
|Владение мячом
|52%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|9
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Витесс
Расстановка 4‑4‑2
22
Пасвеер
8
Караваев
3
Ван дер Верфф
14
Кларк-Солтер
5
Кларк
18
Эдегор
17
Сереро
21
Беро
28
Бюттнер
9
Матавж
30
Духи
1
Зоет
22
Думфрис
5
Швааб
4
Виргевер
6
Тасенде
18
Росарио
52
Ихаттарен
19
Гакпо
11
Лосано
2 ×
9
де Йонг
17
Бергвейн
ПСВ
Расстановка 4‑2‑1‑3
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра. «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
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