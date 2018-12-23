Футбол

Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах
Чемпионат
14:00

Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса». В клубе из Арнема российский тренер уже задержался дольше, чем в английском «Халл Сити», из которого он был уволен 3 декабря 2017-го.
Чемпионат14:00

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Слуцкий: «Сказал игрокам „Витесса“, что они должны отстаивать свою честь как в уличной драке»

Sport24.ru14:27

Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах

Чемпионат14:00

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Газета.Ru10:37

«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Нидерландов

Матч ТВ10:31

«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU10:31

Слуцкий ушел на каникулы пятым. «Витесс» сыграл вничью с аутсайдером

Спорт-Экспресс10:45

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с худшей командой чемпионата – «Де Графсхап» (2:2)

Sports.ru10:23
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол

«Райо Вальекано» победил «Леванте»

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
Обновлено в 14:39
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.
Обновлено в 08:18
Футбол

«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»

Обновлено в 14:34
Футбол

Дом капитана «ПСЖ» ограбили, когда футболист был на поле

Преступление было совершено во время матча «ПСЖ» — «Нант», когда игрок был на поле.
Обновлено в 13:27
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
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Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 12:05
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«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью

"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Обновлено в 13:59
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Манолас начал сотрудничество с Райолой

Защитник «Ромы» Костас Манолас начал сотрудничество с агентом Мино Райолой.
Обновлено в 10:26
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Агент рассказал о будущем Асенсио в «Реале»

Орасио Гаджиоли, являющийся агентом нападающего "Реала" Марко Асенсио, заявил, что его клиент не собирается покидать клуб.
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Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
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Рамос и Марсело делят третье место по титулам в истории «Реала»

«Реал» вчера выиграл клубный чемпионат мира, обыграв «Аль-Айн» в финале.
Обновлено в 07:12
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Игрок «Динамо» Klenoff выиграл чемпионат России по FIFA 19

Антон «Klenoff» Кленов – игрок «Динамо» – выиграл чемпионат России по FIFA 19.
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Вратарь «Аякса» пострадал от петарды в матче с «Утрехтом»

Голкипер амстердамского «Аякса» Андре Онана пострадал от петарды во время матча 17-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта».
Обновлено в 12:16
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Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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