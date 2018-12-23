Футбол

Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах
Чемпионат
вчера в 14:00

Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса». В клубе из Арнема российский тренер уже задержался дольше, чем в английском «Халл Сити», из которого он был уволен 3 декабря 2017-го.
Чемпионатвчера в 14:00

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Леонид Слуцкий: «Во второй половине сезона „Витесс“ будет бороться за четвертое место»

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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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