Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕDP.RU вчера в 04:25
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
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ПАСЕ не избрала замглавы российской делегации Леонида Слуцкого вице-спикером Ассамблеи
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Компания Mitsubishi анонсировала свои планы по возрождению легендарного седана Lancer Evolution.
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Названы города России с самым большим автопарком
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