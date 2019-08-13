Стоит отметить, что запечатлённый на фото мужчина действительно очень похож на Леонида Слуцкого. В комментариях пользователи в шутку интересуются, не болеет ли новоиспечённый "брат" за "Динамо", намекая на историческую связь бело-голубых с правоохранительными органами.

Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»

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