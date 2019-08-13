Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»Life.ru вчера в 17:49
Стоит отметить, что запечатлённый на фото мужчина действительно очень похож на Леонида Слуцкого. В комментариях пользователи в шутку интересуются, не болеет ли новоиспечённый "брат" за "Динамо", намекая на историческую связь бело-голубых с правоохранительными органами.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
Политика
Трамп попросил Японию совершить масштабные закупки сельскохозяйственной продукции у США
СМИ во вторник, 13 августа, сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил руководство Японии произвести масштабные закупки американской сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 06:17
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Жителей села рядом с полигоном ВМФ эвакуируют
Жителей села Нёнокса Архангельской области, близ которого расположен 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 08:11
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволили «за предательство интересов» страны
Замглавы МВД Киргизии генерал-майора Курсана Асанова отстранили от обязанностей «за предательство интересов» милиции и «утрату доверия».
Обновлено в 08:04
Происшествия
В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
Обновлено в 04:44
Политика
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Тоттенхэм» готов увеличить зарплату Эриксену
Обновлено в 08:02
Общество
В шести районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС
Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах из-за засухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минсельхоза региона.
Обновлено в 08:12
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Общество
В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции
Уровень выявляемых коррупционных нарушений в России перестал расти, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир", отвечая на вопрос ТАСС.
Обновлено в 07:11
Технологии
Уральские ученые разработают беспилотный вездеход для Арктики
Уральские ученые разработают беспилотную технику для доставки топлива по Арктике.
Обновлено в 06:44
Политика
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
Обновлено в 04:41
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено в 03:11
Авто
Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot
Обновлено в 05:06
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Медведь задрал грибника в Хабаровском крае
Отправившегося за грибами жителя поселка Сулук Верхнебуреинского района задрал медведь.
Обновлено в 00:56
Религия
Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге
Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Футбол
ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона
Обновлено вчера в 12:57
Футбол
Дзюба – Ракицкому: Россия и Украина – братья
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подошёл к своему одноклубнику украинскому защитнику Ярославу Ракицкому во время флеш-интервью и сказал: «Россия и Украина – братья».
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянам
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Ульяновский поджигатель офиса Роскомнадзора отделался условным сроком
Как рассказали в надзорном органе, действовал мужчина, движимый чувством мести — за блокировку Роскомнадзором интернет-ресурса, предоставлявшего незаконную возможность беспрепятственно пользоваться «пиратским» видео-контентом.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
«Барселона» приостановила переговоры с ПСЖ по Неймару
Руководство «Барселоны» решило приостановить переговоры с ПСЖ по переходу нападающего Неймара.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Обновлено в 06:48