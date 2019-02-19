Футбол

Леонид Слуцкий может возглавить «Челси»Еженедельник Футбол вчера в 14:10

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Челси». Лондонцы рассматривают россиянина как нового главного тренера клуба. Синие уже на этой неделе могут отправить Маурицио Сарри в отставку.
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Британские СМИ назвали Слуцкого возможным преемником Сарри в «Челси»

Sport24.ruвчера в 15:59

Слуцкий может возглавить «Челси»

Soccer.ruвчера в 14:19

СМИ: Слуцкий может возглавить «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 13:59

СМИ: Слуцкий может возглавить «Челси» в случае ухода Сарри

ТАССвчера в 14:17

Слуцкий может сменить Сарри на посту главного тренера «Челси»

Советский спортвчера в 13:31

СМИ: «Челси» может рассмотреть кандидатуру Слуцкого в случае увольнения Сарри

Sportbox.RUвчера в 12:57

СМИ: Слуцкий может сменить Сарри на посту главного тренера «Челси»

Матч ТВвчера в 12:57
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Политика

Назван размер «гитлеровских пенсий» пособникам нацистов в Бельгии

В Бельгии бывшие нацисты продолжают получать от Германии пенсионные выплаты, которые были назначены Адольфом Гитлером в 1941 году, пишет De Morgan.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В Японии истребитель F-2 пропал с радаров

В Японии многоцелевой боевой самолет F-2 национальных Сил самообороны пропал с радаров.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви

Вопросы регулятора вызвали в том числе сделки, которые упоминались в суде над основателем Baring Vostok Майклом Калви — и со стороны обвинения, и со стороны защиты.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

Во Владивостоке задержали водителя, сбившего семью на тротуаре

Сегодня во Владивостоке в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез

Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и его пострадавшую в Солсбери дочь Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году

Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 - начале 2024 года", - сказал он в ходе выставки Aero India.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Большинство россиян заявили о невозможности честного бизнеса в России

Исследование показало постепенное улучшения отношения россиян к бизнесу с 2009 года (тогда положительно относились к предпринимателям 79% опрошенных).
Обновлено вчера в 16:01
Политика

Мадуро предложил Гуайдо объявить выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступая перед выпускниками медицинского университета предложил спикеру парламента Хуану Гуайдо объявить выборы в стране.
Обновлено вчера в 21:51
Общество

В YouTube разоблачили целое сообщество педофилов

Блогер Мэтт Уотсон заявил, что смог разоблачить целое сообщество педофилов. Об этом он рассказал на своем канале.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

На Украине призвали отказаться от участия в Евровидении из-за России

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинской стороне стоит отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за России.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Макаревич назвал идиотами 80% населения

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал большинство населения Земли идиотами и призвал принять это как данность.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ

Снижение числа ВИЧ-инфицированных зафиксировано впервые за минимум шесть лет, выяснил РБК, проанализировав данные Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Ивано-Франковске на мероприятии, посвященном событиям на Майдане, в результате которого на Украине произошел госпереворот, заявил, что лично переносил погибших во время этих событий.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В клинике Мешалкина идут обыски по делу о хищениях

Ранее уголовное дело по факту использования подставных фирм для поставки медикаментов в НМИЦ имени академика Мешалкина возбудило ГУ МВД по НСО.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено 18 февраля в 11:31
Армия и оружие

Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что наши моряки непрерывно отслеживают все передвижения эсминца ВМС США "Дональд Кук", который во вторник в 17.00 по московскому времени вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:39
Экономика

Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года

Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено вчера в 10:19
Футбол

«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Российский телеведущий Сергей Брилев стал «почетным гостем» Монтевидео

Российский телеведущий и глава Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев стал "почетным гостем" (аналог "почетного гражданства") столицы Уругвая города Монтевидео, торжественная церемония прошла во вторник в городской мэрии.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Минэкономики предложило поощрять продавцов российского кино за рубеж

В предложении Минэкономики, с которым ознакомился «Коммерсантъ» льготы предлагается предоставлять тем компаниям в сфере кино- и телепроизводства, который продали контент за рубеж на сумму не менее $1 млн.
Обновлено вчера в 20:33
Политика

США начали кампанию по декриминализации гомосексуализма в мире

Стартует глобальная кампания США, которая должна привести к декриминализации гомосексуализма в десятках стран, сообщают американские чиновники.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Сомнительно и бесперспективно: Норвегия и Финляндия отказались от «коридора» в обход РФ

Рабочие группы из Норвегии и Финляндии предоставили совместный доклад по масштабному проекту Арктической железной дороги, которая планировалась как замена Северному морскому пути, сообщает ПолитЭксперт.
Обновлено вчера в 08:52
Космос

В России создают ракету для оперативных запусков спутников

Легкую ракету для оперативных запусков спутников на орбиту разрабатывают в российском научно-производственном объединении «Тайфун».
Обновлено вчера в 17:21
Кино

Кэмерон рассказал о сюжете второй части «Аватара»

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о готовящейся второй части фантастического блокбастера «Аватар».
Обновлено вчера в 14:26
Политика

«Единая Россия» согласилась уменьшить муниципальный фильтр

Снижение муниципального фильтра будет содействовать развитию политической конкуренции По мнению "Единой России", количество подписей муниципальных депутатов, которое потребуется кандидатам в губернаторы, может быть снижено в два раза - до 5%, а количество подписей глав районов и депутатов городских округов - до 7%.
Обновлено вчера в 09:43
Наука

Раскрыта одна из тайн появления Стоунхенджа

Ученые Университетского колледжа Лондона изучили карьер, в котором добывались голубые камни для строительства Стоунхенджа, и определили, каким образом происходила добыча монолитов.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда

Немецкий модельер Карл Лагерфельд умер от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник, близкий к дизайнеру.
Обновлено вчера в 09:07
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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