Футбол

Леонид Слуцкий: «АЗ постарается взять у „Витесса“ реванш в Кубке»Спорт-Экспресс вчера в 12:17

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Голландии против АЗ. По его мнению, клуб из Алкмара попытается взять реванш за поражение в финале Кубка Голландии в 2017 году (0:2).
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«Витесс» Слуцкого не смог пройти в полуфинал Кубка Нидерландов

Матч ТВ19:03

«Витесс» Слуцкого вылетел из Кубка Голландии

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«Витесс» Слуцкого проиграл «АЗ Алкмару» и вылетел из Кубка Нидерландов

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«Витесс» Слуцкого проиграл в 1/4 финала Кубка Голландии

Спорт-Экспресс16:35

АЗ - «Витесс»: кто выиграет?

Все про Спорт рувчера в 13:31
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Происшествия

Из школ и торговых центров Владивостока эвакуированы люди

Утром в среду неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах, школах Владивостока и здании администрации Приморского края, сообщает Интерфакс.
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Путин рассказал о переговорах с Абэ по Курилам

Обновлено в 13:06
Технологии

Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте

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Работу аэропорта в Ньюарке парализовали дроны

Обновлено в 19:44
Происшествия

Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак

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Обновлено в 11:33
Авто

Renault выводит на рынок другой Renault Logan Crossover

В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
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Общество

Швейцарский экстремал пересечет Байкал вплавь ради защиты природы

Швейцарский пловец-экстремал Эрнст Бромайс собирается пересечь Байкал вдоль, проплыв 800 км вдоль восточного берега озера, для привлечения внимания к защите водных ресурсов.
Обновлено в 19:09
Происшествия

СК опубликовал видео допроса пытавшегося угнать самолет пассажира

Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля

В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.
Обновлено в 18:36
Общество

Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов

Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено в 20:30
Наука

В костях человека найдены кровеносные сосуды

Немецкие специалисты из Университета Дуйсбурга - Эссена во время серии новых экспериментов доказали, что в костях мышей и человека находится множество крошечных и ранее неизведанных кровеносных сосудов.
Обновлено в 08:03
Общество

Эксперты рассказали о последствиях отказа писать от руки для мозга

Мир в среду, 23 января, отмечает день ручного письма, опрошенные РИА Новости в преддверии праздника эксперты посетовали, что письмо переходит в разряд увлечений, и предупредили об опасностях, которые могут подстерегать человека, переставшего писать от руки.
Обновлено в 19:34
Музыка

Новые песни ABBA выйдут до конца года

Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.
Обновлено в 06:56
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически измененных детей

Обновлено вчера в 21:10
Общество

Знаменитого тигра Амура из Приморья хотят поселить в клетку на Кубани

Тигр Амур из приморского сафари-парка, за чьей дружбой с козлом Тимуром, следили миллионы жителей России, может быть продан в НП "ПАРК ТИГРОВ" в станице Динской в Краснодарском крае.
Обновлено в 19:33
Авто

Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander

В 2019 году компания Mitsubishi начнет продажи в России семиместной версии Outlander.
Обновлено в 06:48
Гаджеты

В России представлен флагманский смартфон Honor View 20

Обновлено в 15:34
Экономика

Сбербанк стал самым сильным банковским брендом по версии Brand Finance

Сбербанк стал самым сильным банковским брендом 2018 года в рейтинге международного агентства Brand Finance 500, которое ежегодно анализирует ведущие бренды.
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Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 14:18
Политика

Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

Обновлено в 03:20
Технологии

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon, доступ к которым ранее ограничили для блокировки Telegram.
Обновлено в 04:28
Культура

В парижском бутике во время ремонта нашли картину XVII века

Обновлено в 19:34
Авто

Volvo отзывает более 200 000 автомобилей по всему миру

Автоконцерн Volvo принял решение отозвать более 200 000 автомобилей по всему миру, из них 37 000 машин в Швеции, из-за возможного дефекта бензопровода.
Обновлено в 09:45
Гаджеты

В Китае начались продажи Lenovo Z5 Pro GT на SoC Snapdragon 855

В Китае начались продажи нового смартфона Lenovo Z5 Pro GT.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Reuters: до возгорания в Черном море танкер «Маэстро» не смог зайти в порт

Возгорание на торговых судах «Канди» и «Маэстро» в Черном море произошло после того, как одному из них было запрещено зайти в порт Темрюк на юге России из-за санкций США.
Обновлено в 18:28
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

Обновлено в 10:36
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла пересмотрит отношения с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что после заявления американского вице-президента Майка Пенса, Каракас пересмотрит свою политику в отношении Вашингтона.
Обновлено в 18:36
Экономика

«Коммерсант» сообщил о планах отмены льготных тарифов для электроплит

Министерство экономического развития в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике предложило ввести для населения социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электрические плиты, сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.
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Объявлены номинанты на премию «Оскар»

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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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