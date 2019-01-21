Футбол

Леонид Слуцкий: «АЗ постарается взять у „Витесса“ реванш в Кубке»Спорт-Экспресс 21 января в 12:17

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Голландии против АЗ. По его мнению, клуб из Алкмара попытается взять реванш за поражение в финале Кубка Голландии в 2017 году (0:2).
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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