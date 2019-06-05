Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ДонбассаИзвестия 19:59

с чего всё началось

Бывший президент Украины и глава контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма предложил снять с региона экономическую блокаду. Об этом рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в среду, 5 июня.

Происшествия Сбой произошел в ГИБДД по всей России Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.

Общество На краба, камбалу и корюшку ввели ограничения по вылову в Магаданской области Ограничения на количество добытой рыбы и краба действуют в Северо-Охотоморской подзоне и в реках материкового побережья северной части Охотского моря и их бассейнах, включая озера, в границах Магаданской области.

ЖКХ В Южно-Сахалинске завершили отопительный сезон По оценкам специалистов СКК, минувший отопительный сезон 2018/2019 в Южно-Сахалинске прошел в штатном режиме.

Происшествия В Махачкале локализовали пожар на крыше онкологического центра Крупный пожар на кровле отделения радиологии онкологического центра в Махачкале удалось локализовать, из горящего здания эвакуированы шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.

Шоу-бизнес Певица Нюша впервые показала дочь Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.

Экономика Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.

Политика Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.

Общество Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.

Музыка Группа «Ленинград» опубликовала новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео появилось на официальном канале группы в YouTube в среду, пятого июня.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Происшествия Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.

Футбол Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.

Политика Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Происшествия Шестеро мигрантов погибли в аварии в штате Техас Шестеро мигрантов из Сальвадора погибли, уходя от преследования американской полиции в штате Техас.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Происшествия Во Владивостоке за долги арестовали супермаркет В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с крупной приморской организации задолженности в размере более 17 миллионов рублей за аренду земельного участка.

Политика Украинского эксперта выгнали из эфира программы за неприличный жест Украинского эксперта выгнали из эфира и навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбление оппонента.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.

Игры Первой анонсированной игрой THQ станет ремейк про Губку Боба Сегодня компанией была уже представлена первая игра из списка – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, являющаяся первым крупным ремейком оригинальной игры, выпущенной в далеком 2003 году.