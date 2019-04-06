Леонид Федун ждет битвы в матче «Спартак» — ЦСКАSport24.ru 11:44

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун коротко поделился ожиданиями от матча 22-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА.

Происшествия В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.

Армия и оружие ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Музыка Лазарев назвал имя своего главного соперника на Евровидении-2019 Напомним, что в 2016 году с треком «You’re the Only One» Лазарев взял «бронзу» на Евровидении. В этом году певец едет с песней «Scream».

Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками В ответ в качестве мести и устрашения снайпер националистов выстрелил в пограничника без намерения убивать, считает Безсонов.

Происшествия СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.

Футбол Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.

Армия и оружие В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ» В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.

Единоборства Багаутинов победил Асатряна на Fight Nights Global 92 Победу в поединке среди спортсменов наилегчайшей вечовой категории Багаутинов одержал единогласным решением судей Отметим, в титульном бою турнира Дмитрий Бикрев победил Максима Буторина и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Политика Путину показали исследование об обуви и бедности россиян Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Футбол Селихов получил травму в матче с ЦСКА Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов не смог завершить матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА.

Происшествия Истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.

Политика Украина проиграла в ВТО России спор о транзите товаров Всемирная торговая организация (ВТО) вынесла решение, касающееся спорта между Россией и Украиной, касательно ограничений транзита товаров через Украину.

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Политика Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1» Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.

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Космос Нибиру захватывает Солнце: Планета Х устроила в Москве масштабное световое шоу Одни пользователи идентифицировали как гало, а другим показалось, что это может быть Планета Х. Стоит отметить, что произошло это всего через два дня после того, к в Сеть попали фото из Подмосковья, на которых было видно сразу два Солнца, что дало повод предполагать, что Нибиру захватывает Солнце.

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