Футбол
Леонид Федун раскрыл трансферные планы «Спартака»ProstoProSport вчера в 14:56
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заверил журналистов, что этим летом клуб пригласит несколько новых футболистов. Ранее столичный клуб пригласил из «Ромы» нападающего Эсекьеля Понсе, а также голкипера Андреа Романьоли.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Политика
Катамадзе удалила свой пост об отказе выступать в РФ
Певица Нино Катамадзе удалила свой последний пост в Fасевоок, который наделал много шума.
Обновлено в 00:49
Политика
Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Малые ракетные корабли заложили на Амурском судостроительном заводе
Сегодня на Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки двух малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»), сообщили в пресс-службегубернатора и правительства Хабаровского края.
Обновлено в 04:25
Музыка
«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» начал обновление системы голосования за участников шоу «Голос».
Обновлено в 06:27
Политика
Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.
Обновлено в 04:59
Спорт
Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила
Обновлено в 06:04
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда
Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Обновлено в 07:29
Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Происшествия
СК опубликовал видео задержания трех чиновников в Дагестане
Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео задержания подозреваемых в превышении полномочий троих замдиректоров казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в Дагестане.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской
Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Сябитова с дочкой заметно похорошели за последние годы
Многие пользователи в комментариях отметили, что Роза Сябитова и ее дочь действительно очень хорошо стали выглядеть.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Авто
В каких регионах чаще всего покупают Lada Vesta
Эксперты "Автостата" решили выяснили, в каких регионах нашей страны флагман АвтоВАЗа покупают чаще всего.
Обновлено в 02:01
Политика
Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге
Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
На Кипре назвали российской ракетой упавший с неба неопознанный объект
Обновлено в 07:16
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Футбол
«Челси» сообщил об уходе Гонсало Игуаина
Обновлено в 06:29
Футбол
СМИ: Маркизио близок к расторжению контракта с «Зенитом»
Обновлено в 06:17
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Remedy объявила, что ей удалось заполучить издательские права на Alan Wake, которые до этого принадлежали Microsoft.
Обновлено в 06:00
Политика
Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»
Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53