Футбол

Леонид Федун раскрыл трансферные планы «Спартака»ProstoProSport вчера в 14:56

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заверил журналистов, что этим летом клуб пригласит несколько новых футболистов. Ранее столичный клуб пригласил из «Ромы» нападающего Эсекьеля Понсе, а также голкипера Андреа Романьоли.
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Леонид Федун: Трансферы у «Спартака» еще будут

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Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём

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В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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