Футбол

Леонид Федун раскрыл трансферные планы «Спартака»ProstoProSport вчера в 14:56

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заверил журналистов, что этим летом клуб пригласит несколько новых футболистов. Ранее столичный клуб пригласил из «Ромы» нападающего Эсекьеля Понсе, а также голкипера Андреа Романьоли.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» – ЦСКА. Федун отреагировал на удаление Набабкина

Советский спортвчера в 15:06

«Боккетти уходит, Зе Луиш может остаться». Федун — о трансферах «Спартака»

Sport24.ruвчера в 13:26

Этот «Спартак» невозможно усилить

Soccer.ruвчера в 15:00

Болельщики «Спартака» зарядили кричалку про Карреру в 15 метрах от Федуна. Фанаты ЦСКА ответили

Матч ТВвчера в 16:13

Леонид Федун: «Будут ли новички? Селекционная служба активно работает»

Спорт-Экспрессвчера в 14:44

Федун пообещал, что «Спартак» будет усиляться

Sport.ruвчера в 14:59

Леонид Федун — о матче «Спартак» — ЦСКА, трансферах и Сочи

Чемпионатвчера в 15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:26, Вашингтон
Политика

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Тарифы, пособия и штрафы увеличились с 1 июля

С 1 июля 2019 года почти вдвое повышаются ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.
Обновлено вчера в 23:05
Экология

В Тулуне образовалось нефтяное пятно из-за затопленных бензоколонок

Обновлено в 01:24
Общество

На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях

В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено 29 июня в 22:59
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09
Футбол

Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»

По информации "СЭ", форвард Рамиль Шейдаев пройдет медосмотр в московском "Динамо".
Обновлено вчера в 16:10
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам

В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Общество

В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство

Обновлено вчера в 04:43
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено вчера в 10:42
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
Политика

«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 22:17
Наука

Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые

Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Кино

«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат

Обновлено вчера в 18:42
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие

США создадут военный порт для «сдерживания» России в Арктике

США намерены заявить о своих интересах в Арктике и готовятся разработать стратегию, а также построить порт в регионе для противодействия России, пишет Heise.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Кузбасский фермер похитил 11 миллионов рублей

В дальнейшем фермер предоставлял в департамент ложные отчёты о якобы целевом использовании бюджетных средств.
Обновлено в 01:08
Общество

Будущий доктор просит защиты у министра здравоохранения Оренбуржья

Ежедневно в блог министра здравоохранения Оренбургской области поступают обращения о проблемах здравоохранения со всей области, и, как показывает практика, за помощью к министру обращаются не только пациенты, но и сами медики и те, получает медицинское образование.
Обновлено вчера в 06:07
Общество

Названа дата открытия сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что 20 августа на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, откроется сквер.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Транспорт

Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено вчера в 22:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное