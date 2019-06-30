Леонид Федун раскрыл трансферные планы «Спартака»ProstoProSport вчера в 14:56

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заверил журналистов, что этим летом клуб пригласит несколько новых футболистов. Ранее столичный клуб пригласил из «Ромы» нападающего Эсекьеля Понсе, а также голкипера Андреа Романьоли.

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