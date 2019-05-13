Футбол

Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»Советский спорт 05:14

Владелец Спартака Леонид Федун прибыл на совет директоров.
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Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»

Советский спорт05:14

Ключевой совет директоров «Спартака». Что там будет

Спорт-Экспрессвчера в 12:00

Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака», на котором могут утвердить Цорна гендиректором

Sport24.ru04:30

Будет ли официально назначен Цорн? Кто станет вице-президентом? Совет директоров «Спартака». Онлайн

Матч ТВ04:19

Третья победа России на ЧМ, Цорн станет гендиректором «Спартака» и другие новости утра

Sports.ru00:30

Братья Федуны и Алекперов прибыли на заседание совета директоров «Спартака»

Чемпионат05:13

Нобель Арустамян: «Томас Цорн – новый генеральный директор „Спартака“»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:10
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Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Энергетика

В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне

Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Общество

Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле

Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Религия

РПЦ: противники храма в Екатеринбурге пытаются расколоть общество

Обновлено в 06:12
Экономика

Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов

В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Интернет

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Авто

Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий

Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет

Примерно 7 лет назад житель Курска занялся ремонтом своего дома на улице Ильича и нашел бутылку, наполненную золотыми монетами дореволюционной чеканки, всего 260 штук.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси

Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:46
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Политика

США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»

«Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением "Евровидения" и Днём Накбы», — говорится в сообщении посольства.
Обновлено в 05:09
Общество

В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Обновлено вчера в 10:48
Футбол

Эвра считает, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что хавбек Поль Погба покинет манкунианцев в ближайшее время.
Обновлено в 03:51
Политика

Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов

Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:34
Политика

США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ

Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Общество

Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов

Специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов.
Обновлено в 05:06
Футбол

«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль

Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

В Новокузнецке полицейский выстрелил в угрожавшего ему мужчину

Злоумышленник размахивал ножом, находясь под воздействием наркотиков В Новоильинском районе Новокузнецка полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить мужчину с ножом.
Обновлено в 00:51
Экономика

Стоимость биткойна превысила $8000 впервые за 10 месяцев

Курс биткойна впервые с июля прошлого года превысил отметку в $8000.
Обновлено в 04:21
Общество

В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному

Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Экономика

Покупатели апартаментов могут пополнить число обманутых дольщиков

Что касается апартаментов, то они защищены долевым законодательством, и их покупатели несут риски сами.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской

Модель Виктория Лопырева показала коляску от Нюши на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 05:24
Спорт

Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге

Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Адвокат Мамаева: падение Бобковой не повлияет на исход апелляции

Обновлено в 05:40
Хоккей

«Динамо» назначил нового тренера

"Динамо" объявил о назначении нового главного тренера команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:06
Кино

BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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