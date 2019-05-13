Футбол
Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»Советский спорт 05:14
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Нобель Арустамян: «Томас Цорн – новый генеральный директор „Спартака“»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:10
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле
Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов
В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Интернет
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Авто
Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий
Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет
Примерно 7 лет назад житель Курска занялся ремонтом своего дома на улице Ильича и нашел бутылку, наполненную золотыми монетами дореволюционной чеканки, всего 260 штук.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси
Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Политика
США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»
«Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением "Евровидения" и Днём Накбы», — говорится в сообщении посольства.
Обновлено в 05:09
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
Эвра считает, что Погба покинет «Манчестер Юнайтед»
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что хавбек Поль Погба покинет манкунианцев в ближайшее время.
Обновлено в 03:51
Политика
Умер вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
Врио Главы РБ несколько минут назад сообщил в соцсетях о смерти и.о. вице-премьера Башкирии, курирующего силовой блок Артура Ахметханова.
Обновлено в 04:34
Политика
США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ
Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов
Специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Новокузнецке полицейский выстрелил в угрожавшего ему мужчину
Злоумышленник размахивал ножом, находясь под воздействием наркотиков В Новоильинском районе Новокузнецка полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить мужчину с ножом.
Обновлено в 00:51
Экономика
Стоимость биткойна превысила $8000 впервые за 10 месяцев
Курс биткойна впервые с июля прошлого года превысил отметку в $8000.
Обновлено в 04:21
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Экономика
Покупатели апартаментов могут пополнить число обманутых дольщиков
Что касается апартаментов, то они защищены долевым законодательством, и их покупатели несут риски сами.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской
Модель Виктория Лопырева показала коляску от Нюши на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 05:24
Спорт
Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге
Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Хоккей
«Динамо» назначил нового тренера
"Динамо" объявил о назначении нового главного тренера команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:06
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56