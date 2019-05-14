Футбол
Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»РИА Новости 05:08
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прибыл на совет директоров футбольного клуба. По данным СМИ, новым генеральным директором "Спартака" должен стать Томас Цорн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Незыгарь»: Алекперов и Федун на совете директоров обсудят продажу «Спартака»
Спорт БИЗНЕС Online07:35
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честной
Ранее продюсер Яна Рудковская сделала заявление о финале "Голоса", где победила дочь Алсу.
Обновлено в 06:54
Политика
Скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
В правительстве Башкирии Артур Ахметханов с осени прошлого года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.
Обновлено в 04:48
Политика
Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники
Министр сообщил, что инцидент произошел во вторник утром, когда нефтепровод атаковали беспилотники со взрывчаткой.
Обновлено в 07:37
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
Обновлено вчера в 11:13
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд
Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. В данный момент в офисных помещениях "ТНС Энерго" и "ТНС энерго Нижний Новгород" проходят обыски, сообщает СКР.
Обновлено в 07:14
Политика
Порошенко наградил орденом возможного коррупционера
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.
Обновлено в 04:21
Авто
Самый «старый» в мире Porsche Type 64 продадут на аукционе
В 1979-ом Porsche Type 64 снова сменил владельца. Известно, что торги организует известный аукционный дом Sothebys.
Обновлено в 02:33
Кино
В сети появился тизер 6 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился тизер-трейлер шестой серии восьмого сезона "Игры престолов". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале HBO.
Обновлено вчера в 05:55
Общество
Милонов предложил включить в трудовой день время на дорогу до работы
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил министру труда России Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Гаджеты
Lenovo представила прототип компьютера с гибким экраном
Ранее компания Samsung представила гибкий экран для Infinity Flex на ежегодной конференции в Сан-Франциско.
Обновлено в 07:59
Общество
Госдума меняет порядок перевода жилых помещений в нежилые
Госдума во вторник на заседании приняла во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому жилое помещение может быть переведено в нежилой фонд только с согласия всех собственников квартир, примыкающих к нему.
Обновлено в 07:12
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Кино
В новой серии «Игры престолов» нашли киноляп
Среди промокадров к пятой серии последнего сезона фанаты обнаружили фото, на котором персонаж Джейме Ланнистер обнимает свою возлюбленную Серсею двумя руками.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала несовершенную фигуру в купальнике
Певица совершенно не стесняется своей несовершенной фигуры и не гонится за идеалом.
Обновлено в 04:01
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирный жителей Новгородской и Псковской областей в 1942-1943 годах.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Ученые назвали боль в пояснице симптомом трех опасных заболеваний
Специалист отметил, что многие борются с болью в пояснице с помощью обезболивающих препаратов или уколов, но, избавляясь от симптомов, забывают, что они могут быть признаками серьезных заболеваний.
Обновлено в 05:07
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры 20 торговых марок
Обновлено в 01:32
Политика
Власти одной из земель Австрии могут ввести «заповеди» для мигрантов
Власти одной из земель Австрии намерены определить каноны поведения для мигрантов.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
В Сети появилось полное видео страшной посадки SSJ-100 в Шереметьево
В Сети появилось полное видео посадки самолета SSJ-100, который 5-го мая загорелся в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Здоровье
В алтайской молочной продукции нашли повышенное содержание иранского свинца
Как пишут «Новости Горного Алтая», в них выявлено превышение содержания свинца в продукции, поставляемой из Ирана и используемой рядом предприятий Алтайского края.
Обновлено в 05:48
Футбол
Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона
Итальянская "Рома" в своем официальном микроблоге в Twitter сообщила, что капитан команды Даниэле Де Росси по окончании сезона покинет римский футбольный клуб.
Обновлено в 03:40