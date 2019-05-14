Футбол

Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»РИА Новости 05:08

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прибыл на совет директоров футбольного клуба. По данным СМИ, новым генеральным директором "Спартака" должен стать Томас Цорн.
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«Незыгарь»: Алекперов и Федун на совете директоров обсудят продажу «Спартака»

Спорт БИЗНЕС Online07:35

Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»

Советский спорт05:14

Алекперов приехал на совет директоров «Спартака», чтобы обсудить продажу? Есть информация, что да. LIVE

Матч ТВ04:19

Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»

РИА Новости05:08

Продажа «Спартака» на совете директоров сегодня не рассматривается

Спорт-Экспресс07:35

«НЕЗЫГАРЬ»: Алекперов и Федун приехали на совет директоров «Спартака» для обсуждения продажи клуба

Бомбардир.ру07:33

Братья Федуны и Алекперов прибыли на заседание совета директоров «Спартака»

Чемпионат05:13
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Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Автоспорт

Гран-при Нидерландов официально возвращается в календарь «Формулы-1»

Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честной

Ранее продюсер Яна Рудковская сделала заявление о финале "Голоса", где победила дочь Алсу.
Обновлено в 06:54
Политика

Скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов

В правительстве Башкирии Артур Ахметханов с осени прошлого года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.
Обновлено в 04:48
Политика

Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники

Министр сообщил, что инцидент произошел во вторник утром, когда нефтепровод атаковали беспилотники со взрывчаткой.
Обновлено в 07:37
Футбол

В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Музыка

Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»

Обновлено вчера в 11:13
Религия

РПЦ: противники храма в Екатеринбурге пытаются расколоть общество

Обновлено в 06:12
Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд

Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. В данный момент в офисных помещениях "ТНС Энерго" и "ТНС энерго Нижний Новгород" проходят обыски, сообщает СКР.
Обновлено в 07:14
Политика

Порошенко наградил орденом возможного коррупционера

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.
Обновлено в 04:21
Авто

Самый «старый» в мире Porsche Type 64 продадут на аукционе

В 1979-ом Porsche Type 64 снова сменил владельца. Известно, что торги организует известный аукционный дом Sothebys.
Обновлено в 02:33
Кино

В сети появился тизер 6 серии 8 сезона «Игры престолов»

В сети появился тизер-трейлер шестой серии восьмого сезона "Игры престолов". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале HBO.
Обновлено вчера в 05:55
Общество

Милонов предложил включить в трудовой день время на дорогу до работы

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил министру труда России Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Гаджеты

Lenovo представила прототип компьютера с гибким экраном

Ранее компания Samsung представила гибкий экран для Infinity Flex на ежегодной конференции в Сан-Франциско.
Обновлено в 07:59
Общество

Госдума меняет порядок перевода жилых помещений в нежилые

Госдума во вторник на заседании приняла во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому жилое помещение может быть переведено в нежилой фонд только с согласия всех собственников квартир, примыкающих к нему.
Обновлено в 07:12
Футбол

Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020

Обновлено в 07:51
Кино

В новой серии «Игры престолов» нашли киноляп

Среди промокадров к пятой серии последнего сезона фанаты обнаружили фото, на котором персонаж Джейме Ланнистер обнимает свою возлюбленную Серсею двумя руками.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Наташа Королева показала несовершенную фигуру в купальнике

Певица совершенно не стесняется своей несовершенной фигуры и не гонится за идеалом.
Обновлено в 04:01
Авто

Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway

Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирный жителей Новгородской и Псковской областей в 1942-1943 годах.
Обновлено в 08:00
Здоровье

Ученые назвали боль в пояснице симптомом трех опасных заболеваний

Специалист отметил, что многие борются с болью в пояснице с помощью обезболивающих препаратов или уколов, но, избавляясь от симптомов, забывают, что они могут быть признаками серьезных заболеваний.
Обновлено в 05:07
Общество

Роскачество проверило плавленые сыры 20 торговых марок

Обновлено в 01:32
Политика

Власти одной из земель Австрии могут ввести «заповеди» для мигрантов

Власти одной из земель Австрии намерены определить каноны поведения для мигрантов.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия

В Сети появилось полное видео страшной посадки SSJ-100 в Шереметьево

В Сети появилось полное видео посадки самолета SSJ-100, который 5-го мая загорелся в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице

Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Общество

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Здоровье

В алтайской молочной продукции нашли повышенное содержание иранского свинца

Как пишут «Новости Горного Алтая», в них выявлено превышение содержания свинца в продукции, поставляемой из Ирана и используемой рядом предприятий Алтайского края.
Обновлено в 05:48
Футбол

Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона

Итальянская "Рома" в своем официальном микроблоге в Twitter сообщила, что капитан команды Даниэле Де Росси по окончании сезона покинет римский футбольный клуб.
Обновлено в 03:40
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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