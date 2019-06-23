Футбол
Леонид Федун: «Стадион тоже перейдет болельщикам „Спартака“»Спорт БИЗНЕС Online 09:27
Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что «Открытие Арена» также перейдет под управление болельщиков. Напомним, ранее бизнесмен заявил, что к 2023 году собирается передать «Спартак» во владение болельщиков клуба.
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Фабрики – рабочим, земля – крестьянам, «Спартак» – болельщикам. Леонид Федун – это Ленин сегодня
Спорт день за днем21 июня в 01:30
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:39, Вашингтон
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Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
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Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
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По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.
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«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
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По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
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Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
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Валуев опроверг слухи о раке мозга
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Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
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Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
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Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
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