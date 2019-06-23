Футбол

Леонид Федун: «Стадион тоже перейдет болельщикам „Спартака“»Спорт БИЗНЕС Online 09:27

Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что «Открытие Арена» также перейдет под управление болельщиков. Напомним, ранее бизнесмен заявил, что к 2023 году собирается передать «Спартак» во владение болельщиков клуба.
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Восемь человек в выходные доставлены в больницы города Братска с пищевым отравлением, сообщили ИА «ИрСити» 24 июня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
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По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.
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К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
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