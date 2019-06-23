Футбол
Леонид Федун: «Стадион тоже перейдет болельщикам „Спартака“»Спорт БИЗНЕС Online 09:27
Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что «Открытие Арена» также перейдет под управление болельщиков. Напомним, ранее бизнесмен заявил, что к 2023 году собирается передать «Спартак» во владение болельщиков клуба.
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Фабрики – рабочим, земля – крестьянам, «Спартак» – болельщикам. Леонид Федун – это Ленин сегодня
Спорт день за днем21 июня в 01:30
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