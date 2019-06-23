Футбол

Леонид Федун: «Стадион тоже перейдет болельщикам „Спартака“»Спорт БИЗНЕС Online 09:27

Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что «Открытие Арена» также перейдет под управление болельщиков. Напомним, ранее бизнесмен заявил, что к 2023 году собирается передать «Спартак» во владение болельщиков клуба.
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