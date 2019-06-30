Футбол
Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»Sportbox.RU 13:50
Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Экономика
Одежде тесно в интернет-магазинах
Традиционно рынок одежды, обуви и аксессуаров — второй по динамике роста сегмент в интернет-торговле, указывают в FCG.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес
Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади.
Обновлено в 13:08
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Кино
«Алладин» стал самым успешным фильмом в карьере Уилла Смита
Смит отметил, что до этого самым просматриваемым стал «День независимости», снятый в 1996 году.
Обновлено в 18:30
Футбол
Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро
Обновлено в 18:06
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Гаджеты
Япония ограничит экспорт сырья для полупроводников в Южную Корею — СМИ
Правительство Японии планирует ограничить поставки в Южную Корею химических материалов, использующихся в полупроводниковой промышленности.
Обновлено в 08:45
Происшествия
16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье
В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено в 19:16
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Общество
В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин
В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Энергетика
В России цены на бензин после «разморозки» могут вырасти выше инфляции
Эксперты компании «БКС» считают, что сильного скачка после «разморозки» не предвидится, но стоимость бензина может вырасти выше уровня инфляции.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Авто
Porsche выпустила 935 с «голым» кузовом
Гоночный автомобиль Porsche 935 окрашивается на заводе в цвет Agate Grey, вдобавок к нему можно заказать нанесение ливреи Martini.
Обновлено в 09:00
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб ещё не закончил работу на трансферном рынке нынешним летом.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над Дамаском
«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.
Обновлено в 18:43
Общество
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01