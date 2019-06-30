Футбол

Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»Sportbox.RU 13:50

Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.
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«Спартак» – ЦСКА. Федун отреагировал на удаление Набабкина

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Федун: «Проведение Кубка Париматч Премьер в Сочи обошлось бы намного дороже, чем в Австрии»

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Леонид Федун — о матче «Спартак» — ЦСКА, трансферах и Сочи

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Болельщики «Спартака» зарядили кричалку про Карреру в 15 метрах от Федуна. Фанаты ЦСКА ответили

Матч ТВ16:13
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Космос

Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве

Обновлено в 11:12
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Совершено покушение на кортеж министра, есть погибшие

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Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО

Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021 — 2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится.
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Общество

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
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Баскетбол

Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

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Здоровье

Эксперты пояснили, что необходимо знать о высоком давлении

Для избежания гипертонии, медики советуют заниматься физическими упражнениями, регулярную проверку давления, здоровое питание, исключить вредные привычки, избегать стресса и болезней, проходить регулярные медосмотры у специалистов.
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Обновлено в 03:10
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
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Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
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Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области

Обновлено в 10:53
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

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В общей сложности в январе-мае этого года граждане России получили ипотечные кредиты на 1,05 трлн рублей.
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Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

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Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
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«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

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На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
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Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры

Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
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Армия Хафтара уничтожила турецкий беспилотник в аэропорту Триполи

По заявлнию представителей ЛНА, уничтоженный турецкий беспилотник был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии.
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Энергетика

Справится ли ОПЕК+ с рисками для нефти

На встрече, которая пройдет на следующей неделе, ОПЕК и союзники картеля, похоже, будут придерживаться нынешней стратегии, продлив сделку по ограничению уровней добычи нефти, чтобы поддержать цены.
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Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

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Обновлено в 16:14
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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