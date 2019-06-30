Футбол

Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»Sportbox.RU 13:50

Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.
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Леонид Федун — о матче «Спартак» — ЦСКА, трансферах и Сочи

Чемпионат15:10

Болельщики «Спартака» зарядили кричалку про Карреру в 15 метрах от Федуна. Фанаты ЦСКА ответили

Sportbox.RU16:13

Болельщики «Спартака» зарядили кричалку про Карреру в 15 метрах от Федуна. Фанаты ЦСКА ответили

Матч ТВ16:13

Владелец «Спартака» Федун рассказал, что не оставляет пожеланий тренерам по поводу состава

ТАСС15:00

Федун: «Проведение Кубка Париматч Премьер в Сочи обошлось бы намного дороже, чем в Австрии»

Sport24.ru13:30

Леонид Федун: «Будут ли новички? Селекционная служба активно работает»

Спорт-Экспресс14:44

Федун: «„Спартаку“ нужно усилить еще одну-две позиции»

Soccer.ru12:32
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

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Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 19:42
Политика

Финляндия стала председателем ЕС

Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
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Культура

Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России

Обновлено в 04:12
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом со смартфонами

Обновлено в 06:14
Экономика

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

От Золотова из Росгвардии ушли два ключевых генерала

В ближайшее время Росгвардию покинут сразу два заместителя главы ведомства Виктора Золотова.
Обновлено в 20:11
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Хоккей

Двукратный победитель Кубка Стэнли форвард Шоу вернулся в «Чикаго»

Обновлено в 19:39
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие

Британские и американские военные участвуют в учениях в Грузии

Военные учения в Школе горной подготовки в городе Сачхере в Грузии проходят при участии более 40 военных из США, Великобритании, Польши, Чехии Литвы, Латвии, Эстонии, Армении и Украины.
Обновлено в 07:01
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению

Стремление к кардинальным переменам в жизни похвально, только не стоит менять круг общения, иначе старые дружеские связи будут резко разорваны.
Обновлено вчера в 02:06
Происшествия

Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию

Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Политика

Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Здоровье

Медики развеяли главный миф о лапше быстрого приготовления

Медики развеяли основной миф о лапше быстрого приготовления. Гастроэнтеролог сообщает, что этот продукт не всегда приносит вред людям.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках

Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Микроавтобус опрокинулся при ДТП в Южно-Сахалинске

ДТП произошло сегодня, 1 июля, примерно в 10:40 в Южно-Сахалинске на проспекте Мира недалеко от Мира Отель .
Обновлено в 20:21
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.
Обновлено в 15:22
Политика

Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»

"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Общество

Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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