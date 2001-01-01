Возможно, как раз ко второму тайму и складываются необходимые связи. Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.

Политика Меркель вновь сидя прослушала национальный гимн перед переговорами Немецкий канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом переговоров в Берлине.

Политика WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Кино Скончалась актриса Александра Назарова Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Политика Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях «Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.

Политика Кремль прокомментировал идею возвращения России в G8 Прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещённых ДРСМД Ранее News.ru писал, что Североатлантический альянс считает Россию виновной в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже несмотря на испытания США крылатой ракеты, создание которой противоречит ДРСМД.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Футбол Малком: прекрасно провёл время с Месси Вингер «Зенита» Малком поделился мнением о капитане «Барселоны» Лионеле Месси, с которым он играл вместе за сине-гранатовых на протяжении прошлого сезона.

Баскетбол Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.

Экономика Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.

Происшествия «Медуза»: врачей обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском Врачам Архангельской областной больницы на вопрос, заражены ли трое пострадавших во время взрыва под Северодвинском радиацией, сопровождавшие пациентов ответили: «Они не опасны для вас, работайте».

Футбол Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Футбол Круговой рассказал, как Аршавин выводил его за руку на матч Кубка УЕФА Новобранец «Зенита» Даниил Круговой рассказал, что будучи воспитанником Академии «Зенита», выводил за руку лидера тогдашнего «Зенита» Андрея Аршавина.

Футбол Кононов — о хет-трике Зе Луиша: пожелал ему стать лучшим игроком в Примейре Что касается хет-трика Зе Луиша в матче за «Порту», то, когда он уезжал, я пожелал ему стать лучшим игроком чемпионата Португалии.

Авто Узбекская марка Ravon вернулась на российский рынок Компания "УзАвтоМоторс СНГ" возобновила поставки машин бренда Ravon в РФ. Напомним, наш рынок марка покинула весной прошлого года.

Общество В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора» В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.

Экономика ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.

Политика Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.

Армия и оружие Силы БФ провели плановое учение по высадке морского десанта В Калининградской области на полигоне Хмелевка 20 августа проведено плановое учение разнородной группировки сил Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Происшествия Восьмилетний ребенок в Германии украл автомобиль у родителей Восьмилетний мальчик украл машину родителей. После этого он выехал на автостраду на скорости 140 километров в час.