Футбол

Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»Спорт-Экспресс 10:45

Возможно, как раз ко второму тайму и складываются необходимые связи. Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Федун объяснил, почему «Спартак» остановил свой выбор на Тиле

Спорт-Экспресс11:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Происшествия

Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

Обновлено в 12:37
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, пострадавшей на курорте в Турции

Обновлено в 05:17
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Политика

Макрон назвал условие возвращения России в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине.
Обновлено в 10:14
Культура

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

Российские летчики уже вовсю готовятся к международному Авиасалону МАКС-2019.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»

Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 05:02
Футбол

«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина

Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Обновлено в 13:22
Космос

Роботу «Федору» дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС

Обновлено в 08:28
Политика

Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей

Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.
Обновлено в 13:17
Культура

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено в 14:02
Политика

Путин заявил, что Россия не намерена войти в Совет Европы любой ценой

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Футбол

Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено в 13:33
Наука

У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову два раза «обокрали» на Бали

Ольга Бузова находится на Бали уже вторую неделю, где пытается совместить работу и отдых.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Вертолет упал в реку под Вологдой

Обновлено в 13:46
Кино

Госфильмофонд устроит киномарафоны в «Иллюзионе»

Госфильмофонд устроит бесплатные киномарафоны в Москве в «Ночь кино» и в День российского кино. Киномарафоны пройдут 24 и 27 августа.
Обновлено в 09:49
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Правозащитников не пустили к украинским заключенным в «Лефортово»

Российских правозащитников не пропустили к пятерым украинским заключенным, которых ранее перевели из колоний в СИЗО "Лефортово".
Обновлено в 08:35
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы

Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Обновлено в 10:12
Политика

В ОБСЕ оценили ситуацию с перемирием в Донбассе

По данным ОБСЕ, на сегодняшний день перемирие в Донбассе в основном соблюдается.
Обновлено в 11:36
Происшествия

СМИ: Медиков обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве в Архангельской области

Врачам Архангельской областной больницы на вопрос, заражены ли трое пострадавших во время взрыва под Северодвинском радиацией, сопровождавшие пациентов ответили, что те не представляют опасности.
Обновлено в 14:38
Кино

Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News

Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:54
Технологии

ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»

Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Футбол

Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров

Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»

Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное