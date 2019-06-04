Леонид Федун: «Расширение премьер-лиги – экономическая глупость»Спорт-Экспресс вчера в 11:55

Владелец "Спартака" Леонид Федун – о проекте расширения РПЛ до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги. Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров Напомним, идею о расширении лиги выдвинул президент ЦСКА Евгений Гинер.

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Происшествия Подземный пожар в Киселевске рядом с жильём. Люди эвакуируются Сегодня, 4 июня на месте эндогенного пожара были начаты работы. Слой земли над местом возгорания снят.

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Здоровье Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.

Происшествия Из-за парня две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.

Армия и оружие США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400 Глава Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.

Космос Астрономы пожаловались, что спутники Илона Маска мешают им работать Целый рой из 60 спутников Starlink, которые Илон Маск запустил на околоземную орбиту 23 мая, символизировал не только начало новой эры спутникового интернета, но и изменил ночное небо, добавив на нем то, чего ранее наблюдать не приходилось.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.

Экономика «Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

Транспорт Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков «Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.

Армия и оружие В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35 Пресс-служба Шестого флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый патруль".

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Технологии Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook В России о сбоях в работе соцсети сообщают пользователи Самары.

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Армия и оружие Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным «Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.

Политика Киев отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение делегации от РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к организации.

Авто Для Lada Vesta разработали электронную панель приборов Lada Vesta имеет аналоговую панель приборов со стрелками, тогда как на многих современных иномарках уже используются электронные приборные панели.

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Экономика Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам У мусульман завершился один из самых строгих постов, который испытывал их веру в священный месяц Рамадан.

Общество В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера «Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.