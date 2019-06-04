Футбол

Леонид Федун: «Расширение премьер-лиги – экономическая глупость»Спорт-Экспресс 11:55

Владелец "Спартака" Леонид Федун – о проекте расширения РПЛ до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги. Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров Напомним, идею о расширении лиги выдвинул президент ЦСКА Евгений Гинер.
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Федун: «Расширение РПЛ до 18 клубов — экономическая глупость. „Спартак“ против»

Sport24.ru12:39

Григорий Иванов: Я за расширение до 18 команд. А у нас всем надо, чтобы каждый день играли ЦСКА и «Спартак»

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Федун о расширении РПЛ: «Нет, нет, нет. Это экономическая глупость»

Sports.ru12:35
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Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы

Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Симоньян попросила Армению выдать России убийцу спецназовца ГРУ

Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, как когда-то Россия выдала Еревану убийцу армянской семьи в Гюмри, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
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Авто

Seat показал первый серийный электрокар

Компания Seat представила свой первый серийный автомобиль с полностью электрической силовой установкой.
Обновлено в 10:51
Политика

Имя преемника Мэй станет известно к концу июня

Кто станет новым премьер-министром Великобритании вместо объявившей о своей отставке Терезы Мэй, мировая общественность узнает не позднее 28 июля, передает телеканал Sky News со ссылкой на Комитет 1922.
Обновлено в 16:58
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Спорт

Женская волейбольная сборная России проиграла Бельгии в Лиге наций

Следующий матч Лиги наций россиянки сыграют 5 июня с командой Сербии.
Обновлено в 15:57
Происшествия

На Университетской снова горит дом Черкасского

Обновлено в 14:43
Происшествия

На съемках бондианы произошел взрыв

Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Здоровье

У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью

В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено в 12:40
Гаджеты

В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:51
Политика

Несколько десятков тысяч человек вышли на акцию протеста в Праге

Обновлено в 18:00
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Политика

Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к соблюдению ДРСМД

НАТО в очередной раз призывает Россию к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:19
Политика

Зеленский высказался о дефолте на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.
Обновлено в 15:28
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

РВСН поставят на дежурство три полка с «Ярсами» и один с «Авангардами»

Обновлено в 17:06
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских

Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие

СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Политика

В Китае вспоминают события на площади Тяньаньмэнь

Обновлено в 16:22
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Экономика

Правительство выделит 2,3 трлн рублей на развитие сельских территорий

Постановлением правительства РФ утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы.
Обновлено в 08:54
Политика

Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций

Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено в 16:55
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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