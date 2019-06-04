Леонид Федун: «Расширение премьер-лиги – экономическая глупость»Спорт-Экспресс 11:55

Владелец "Спартака" Леонид Федун – о проекте расширения РПЛ до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги. Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров Напомним, идею о расширении лиги выдвинул президент ЦСКА Евгений Гинер.

Спорт день за днем

Происшествия В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.

Происшествия Симоньян попросила Армению выдать России убийцу спецназовца ГРУ Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, как когда-то Россия выдала Еревану убийцу армянской семьи в Гюмри, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Авто Seat показал первый серийный электрокар Компания Seat представила свой первый серийный автомобиль с полностью электрической силовой установкой.

Политика Имя преемника Мэй станет известно к концу июня Кто станет новым премьер-министром Великобритании вместо объявившей о своей отставке Терезы Мэй, мировая общественность узнает не позднее 28 июля, передает телеканал Sky News со ссылкой на Комитет 1922.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Спорт Женская волейбольная сборная России проиграла Бельгии в Лиге наций Следующий матч Лиги наций россиянки сыграют 5 июня с командой Сербии.

Происшествия На съемках бондианы произошел взрыв Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.

Здоровье У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.

Гаджеты В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Политика Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к соблюдению ДРСМД НАТО в очередной раз призывает Россию к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Зеленский высказался о дефолте на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.

Политика Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Происшествия Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.

Армия и оружие СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Политика Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.