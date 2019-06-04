Футбол

Федун о расширении РПЛ: «Нет, нет, нет. Это экономическая глупость»Sports.ru 12:35

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное расширение чемпионата России до 18 команд.
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Федун: «Расширение РПЛ до 18 клубов — экономическая глупость. „Спартак“ против»

Sport24.ru12:39

Гендиректор «Арсенала» – о расширении лиги: «6 июня примем решение, как голосовать»

Спорт-Экспресс13:35

Федун о расширении РПЛ: «Нет, нет, нет. Это экономическая глупость»

Sports.ru12:35

Григорий Иванов: Я за расширение до 18 команд. А у нас всем надо, чтобы каждый день играли ЦСКА и «Спартак»

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Минюст предложил ввести новый вид алиментов

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Бари Алибасова госпитализировали

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Второй уровень проекта «Московский врач» планируют создать к осени

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Слова Джерома Пауэлла порадовали американских инвесторов

Игроки с оптимизмом восприняли заявление Джерома Пауэлла о том, что при выборе характера политики ФРС будут учитываться риски, связанные с торговым конфликтом.
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Происшествия

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У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
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4 июня три года исполнилось самому младшему сыну звезды Роману и отцу малыша 41-летнему Антуану Арно.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Полиция начала проверку после проникновения в РКК «Энергия»

Полиция начала проверку после заявления РКК "Энергия" о хищении имущества.
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Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Космос

Получен первый прямой снимок далекой системы молодых экзопланет

Обновлено в 02:59
Происшествия

На Университетской снова горит дом Черкасского

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Общество

Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Происшествия

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Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
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Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
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Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Авто

Volkswagen ID.R признан самым быстрым электромобилем на Нюрбургринге

На «Северной петле» электрический болид под управлением пилота Ромена Дюма проехал круг за 6 мин. и 5,336 секунды.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Обнародованы данные о мощности испытанной в КНДР ядерной бомбы

Обновлено в 17:00
Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию

Обновлено в 16:27
Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед».
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Здоровье

В Глазове продолжается противостояние пациентов Минздраву Удмуртии

Сэкономленные в результате оптимизации средства пойдут на улучшение питания пациентов и приобретение лекарств.
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Политика

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
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ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии

Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.
Обновлено в 13:30
Политика

Зеленский объяснил свою позицию по ситуации с «ПриватБанком»

В ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он будет защищать страну и украинцев в ситуации с «ПриватБанком», и «игры бывших владельцев в судах» ему не интересны.
Обновлено в 15:07
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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