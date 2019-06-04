Футбол
Федун о расширении РПЛ: «Нет, нет, нет. Это экономическая глупость»Sports.ru 12:35
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное расширение чемпионата России до 18 команд.
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Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Здоровье
Второй уровень проекта «Московский врач» планируют создать к осени
Второй уровень проекта "Московский врач" планируют создать к осени текущего года, сообщил Сергей Собянин.
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Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Финансы
Слова Джерома Пауэлла порадовали американских инвесторов
Игроки с оптимизмом восприняли заявление Джерома Пауэлла о том, что при выборе характера политики ФРС будут учитываться риски, связанные с торговым конфликтом.
Обновлено в 13:30
Кино
«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb
Обновлено в 16:50
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала лицо самого младшего сына
4 июня три года исполнилось самому младшему сыну звезды Роману и отцу малыша 41-летнему Антуану Арно.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Полиция начала проверку после проникновения в РКК «Энергия»
Полиция начала проверку после заявления РКК "Энергия" о хищении имущества.
Обновлено в 14:58
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Происшествия
На Университетской снова горит дом Черкасского
Обновлено в 14:43
Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Футбол
Игнашевич стал тренером «Торпедо»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Авто
Volkswagen ID.R признан самым быстрым электромобилем на Нюрбургринге
На «Северной петле» электрический болид под управлением пилота Ромена Дюма проехал круг за 6 мин. и 5,336 секунды.
Обновлено в 11:59
Политика
Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию
Обновлено в 16:27
Футбол
Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:15
Здоровье
В Глазове продолжается противостояние пациентов Минздраву Удмуртии
Сэкономленные в результате оптимизации средства пойдут на улучшение питания пациентов и приобретение лекарств.
Обновлено в 06:11
Политика
Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»
Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Общество
ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии
Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский объяснил свою позицию по ситуации с «ПриватБанком»
В ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он будет защищать страну и украинцев в ситуации с «ПриватБанком», и «игры бывших владельцев в судах» ему не интересны.
Обновлено в 15:07