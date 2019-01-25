Леонид Федун: «Не играю в футбол, потому что чуть не потерял стопу»Спорт-Экспресс 10:15

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, почему больше не играет в футбол и хоккей. Федун прибыл в Катар на матче второго тура "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Зенитом".

Леонид Федун: «Не играю в футбол, потому что чуть не потерял стопу»

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