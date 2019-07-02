Футбол

Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса»Спорт-Экспресс 00:00

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Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса . По его словам, возможность возвращения голландца существовала.
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