Футбол
Леонид Федун: «На передаче клуба болельщикам не заработаю ни копейки»Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" признался, что на передаче клуба болельщикам не заработает. По его словам, на данный момент вопрос находится на стадии проработки.
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Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Транспорт
В России создадут ГОСТ на светофоры
Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено вчера в 13:42
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Израиль нанес удары по территории Сирии
Обновлено 30 июня в 18:40
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Авто
16 главных новинок второго полугодия 2019
Кто-то ждет (и дождется!) российской премьеры Suzuki Jimny или Jeep Gladiator – первого пикапа в современной истории американской марки.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Жительница США призналась, что отправляла посылку со взрывчаткой Обаме
Жительница американского штата Техас призналась в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме, губернатору штата, а также работнице социальной службы, информирует местное издание Houston Chronicle.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Нино Катамадзе отказалась от выступлений в России
Обновлено 30 июня в 11:59
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Москвича ограбили и госпитализировали после отравления водой в такси
По дороге водитель предложил пассажиру попить воды, после чего ему стало плохо, и он вышел из машины.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Приморье собаки загрызли сторожа
Обновлено вчера в 23:24
Здоровье
77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник Северной Осетии
Вопросов на повестке дня было много. Например, стало известно, что 77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Игры
СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077
Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник законопроект по выделению 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, сообщил Белый дом.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В лагере в Подмосковье детей накормили пряниками с плесенью
Лагерь в Королеве проверят следователи после того, как детей накормили пряниками с плесенью.
Обновлено вчера в 18:38
Здоровье
Свыше 55 тыс. человек заболели корью на Украине с начала года
На Украине с начала 2019 года корью заболели более 55 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья страны.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Культура
Хью Джекман устроился продавцом кофе
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Военные экологи за четыре года вывезли с острова Врангеля более 2 тысяч тонн металлолома
Отмечается, что всего с 2015 года с острова Врангеля военнослужащие ВВО вывезли более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.
Обновлено вчера в 20:28