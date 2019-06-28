Футбол

Леонид Федун: «Кононову нравится Баду»Спорт-Экспресс 00:30

Что касается двух молодых ребят, то мы берем их бесплатно для "Спартака-2". Я спросил про молодого немца Баду.
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Федун заявил, что Романьоли перешёл в «Спартак» бесплатно

RT на русском04:16

Федун: Кононову нравится Баду

Газета.Ru01:51

Леонид Федун: «Кононову нравится Баду»

Спорт-Экспресс00:30

«Рома» обманула рынок не только со «Спартаком». Игроки, за которых заплатили больше, чем нужно

Советский спортвчера в 13:00

Андреа Романьоли продолжит карьеру в «Спартаке»

Все про Спорт рувчера в 15:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Армия и оружие

Второй полет Ил-112В состоится в начале 2020 года

Обновлено вчера в 20:54
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Игры

«Токсичность и расизм»: игроки Mordhau массово покидают проект

Игроки экшен-проекта о средневековых боях Mordhau массово покидают игру из-за «токсичных и расистских высказываний» на официальном форуме.
Обновлено в 04:08
Политика

Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении

Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Общество

КоАП предложено отказаться от секс-услуг

Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Спорт

Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой

Обновлено в 04:45
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Общество

В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске

Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика

Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда

В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
Авто

Chevrolet NIVA получила обновление

Автопроизводитель испытал и провел обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Система оповещения о ЧС отсутствовала в одном из районов Иркутской области

Система экстренного оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации не была установлена в одном из районов Приангарья, который пострадал от паводка, сообщает прокуратура Иркутской области.
Обновлено в 03:45
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте

В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.
Обновлено вчера в 18:49
Общество

В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства

"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

Обновлено вчера в 14:08
Общество

ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Гаджеты

Появились изображения консоли Nintendo Mini Switch 2

Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35

Обновлено вчера в 15:48
Спорт

Екатеринбург выбрали столицей летней Универсиады-2023

Обновлено в 04:40
Общество

Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка

Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
Обновлено в 04:34
Экономика

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено вчера в 12:31
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено вчера в 16:01
Общество

Большинство россиян хотят работать после выхода на пенсию

Федеральная служба по труду и занятости провела социологическое исследование, в результате которого выяснилось, что более половины россиян — 56,3% — планируют работать после достижения пенсионного возраста, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 16:41
Кино

Российский режиссер вошел в список членов Американской киноакадемии

Российский режиссер Сергей Дворцевой вошел в список членов Американской киноакадемии, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 04:20
Футбол

Бенитес возглавил «Далянь Ифан»

Испанский специалист Рафаэль Бенитес, как и ожидалось, стал новым рулевым китайского клуба "Далянь Ифан".
Обновлено в 04:25
Наука

На «острове друидов» обнаружен курган 4000-летней давности

В ходе раскопок, рядом с гробницей, был обнаружен курган 4000-летней давности, внутри которого было обнаружено множество еще более древних артефактов.
Обновлено 29 июня в 16:11
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