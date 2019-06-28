Футбол
Леонид Федун: «Кононову нравится Баду»Спорт-Экспресс 00:30
Что касается двух молодых ребят, то мы берем их бесплатно для "Спартака-2". Я спросил про молодого немца Баду.
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«Рома» обманула рынок не только со «Спартаком». Игроки, за которых заплатили больше, чем нужно
Советский спортвчера в 13:00
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Армия и оружие
Второй полет Ил-112В состоится в начале 2020 года
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Игры
«Токсичность и расизм»: игроки Mordhau массово покидают проект
Игроки экшен-проекта о средневековых боях Mordhau массово покидают игру из-за «токсичных и расистских высказываний» на официальном форуме.
Обновлено в 04:08
Политика
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении
Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Общество
КоАП предложено отказаться от секс-услуг
Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Спорт
Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой
Обновлено в 04:45
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда
В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
Авто
Chevrolet NIVA получила обновление
Автопроизводитель испытал и провел обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Система оповещения о ЧС отсутствовала в одном из районов Иркутской области
Система экстренного оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации не была установлена в одном из районов Приангарья, который пострадал от паводка, сообщает прокуратура Иркутской области.
Обновлено в 03:45
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте
В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Появились изображения консоли Nintendo Mini Switch 2
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено вчера в 15:48
Спорт
Екатеринбург выбрали столицей летней Универсиады-2023
Обновлено в 04:40
Общество
Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка
Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
Обновлено в 04:34
Экономика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено вчера в 12:31
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Большинство россиян хотят работать после выхода на пенсию
Федеральная служба по труду и занятости провела социологическое исследование, в результате которого выяснилось, что более половины россиян — 56,3% — планируют работать после достижения пенсионного возраста, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 16:41
Кино
Российский режиссер вошел в список членов Американской киноакадемии
Российский режиссер Сергей Дворцевой вошел в список членов Американской киноакадемии, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 04:20
Футбол
Бенитес возглавил «Далянь Ифан»
Испанский специалист Рафаэль Бенитес, как и ожидалось, стал новым рулевым китайского клуба "Далянь Ифан".
Обновлено в 04:25
Наука
На «острове друидов» обнаружен курган 4000-летней давности
В ходе раскопок, рядом с гробницей, был обнаружен курган 4000-летней давности, внутри которого было обнаружено множество еще более древних артефактов.
Обновлено 29 июня в 16:11