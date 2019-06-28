Что касается двух молодых ребят, то мы берем их бесплатно для "Спартака-2". Я спросил про молодого немца Баду.

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Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Игры «Токсичность и расизм»: игроки Mordhau массово покидают проект Игроки экшен-проекта о средневековых боях Mordhau массово покидают игру из-за «токсичных и расистских высказываний» на официальном форуме.

Политика Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.

Экономика Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

Происшествия Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Экономика Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.

Авто Chevrolet NIVA получила обновление Автопроизводитель испытал и провел обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva.

Происшествия Система оповещения о ЧС отсутствовала в одном из районов Иркутской области Система экстренного оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации не была установлена в одном из районов Приангарья, который пострадал от паводка, сообщает прокуратура Иркутской области.

Общество Роскачество проверило мультизерновой хлеб По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.

Происшествия В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.

Общество В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства "К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Общество ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.

Общество Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.

Экономика Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.

Общество Большинство россиян хотят работать после выхода на пенсию Федеральная служба по труду и занятости провела социологическое исследование, в результате которого выяснилось, что более половины россиян — 56,3% — планируют работать после достижения пенсионного возраста, пишет газета «Известия».

Кино Российский режиссер вошел в список членов Американской киноакадемии Российский режиссер Сергей Дворцевой вошел в список членов Американской киноакадемии, сообщает официальный сайт организации.

Футбол Бенитес возглавил «Далянь Ифан» Испанский специалист Рафаэль Бенитес, как и ожидалось, стал новым рулевым китайского клуба "Далянь Ифан".