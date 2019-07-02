Что касается двух молодых ребят, то мы берем их бесплатно для "Спартака-2". Я спросил про молодого немца Баду.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.

Транспорт «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.

Общество Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.

Здоровье Назван способ избавиться от сонливости на работе Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Михаил Полуэктов рассказал, как можно побороть желание спать днем.

Армия и оружие Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Политика Спикер Рады отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.

Технологии Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.

Гаджеты Тим Кук раскритиковал статью о причинах ухода главного дизайнера Apple Глава Apple Тим Кук раскритиковал статью Wall Street Journal о причинах ухода главного дизайнера бренда Джони Айва, который якобы уволился из-за претензий к руководству.

Политика Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Происшествия Полковник полиции сбежала из России в Грузию Экс-полковника отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную объявили в международный розыск, сообщает сайт kp.ru.

Политика Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.

Происшествия В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.

Здоровье Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».

Экономика Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.

Шоу-бизнес Меган Маркл выбросила новый ковер Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили.

Гаджеты Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.

Футбол Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Футбол Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.