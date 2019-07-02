Футбол

Леонид Федун: «Кононову нравится Баду»Спорт-Экспресс 00:30

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Что касается двух молодых ребят, то мы берем их бесплатно для "Спартака-2". Я спросил про молодого немца Баду.
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Федун заявил, что Романьоли перешёл в «Спартак» бесплатно

RT на русском04:16

Федун: Кононову нравится Баду

Газета.Ru01:51

Леонид Федун: «Кононову нравится Баду»

Спорт-Экспресс00:30
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.
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