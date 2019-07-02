Футбол
Леонид Федун: «Кононову нравится Баду»Спорт-Экспресс 00:30
Что касается двух молодых ребят, то мы берем их бесплатно для "Спартака-2". Я спросил про молодого немца Баду.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Транспорт
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию
Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.
Обновлено в 02:19
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Назван способ избавиться от сонливости на работе
Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Михаил Полуэктов рассказал, как можно побороть желание спать днем.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Спикер Рады отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 10:45
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Гаджеты
Тим Кук раскритиковал статью о причинах ухода главного дизайнера Apple
Глава Apple Тим Кук раскритиковал статью Wall Street Journal о причинах ухода главного дизайнера бренда Джони Айва, который якобы уволился из-за претензий к руководству.
Обновлено в 07:26
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Полковник полиции сбежала из России в Грузию
Экс-полковника отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную объявили в международный розыск, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 08:13
Политика
Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети
Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.
Обновлено 30 июня в 23:30
Происшествия
В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено в 07:41
Здоровье
Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска
Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Экономика
Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России
Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл выбросила новый ковер
Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили.
Обновлено в 07:31
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально
Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Bloomberg: Турция может закупить истребители у России
Обновлено в 05:36
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Интернет
«Яндекс» ответил на претензии онлайн-сервисов по поисковой выдаче
«Яндекс» не понижает позиции сайтов других компаний в поисковой выдаче в пользу собственных сервисов, заявили РБК в компании.
Обновлено в 10:02