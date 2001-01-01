Футбол

Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»Спорт-Экспресс 17:00

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Если отбросить обязательные платежи – практика, которая существует во многих государственных клубах, когда спонсоров обязуют платить – то у нас в России "Спартак" зарабатывает больше всех. На абонементах, на мерчендайзинге, на коммерческой рекламе, на продаже названия стадиона и так далее.
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Леонид Федун: «Черчесов? Ни под кого ничего не чистим»

Спорт-Экспресс22:00
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Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
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На YouTube-канале iVideos опубликован первый официальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» на русском языке — третья картина одноименной серии.
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Происшествия

Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Девять человек получили ранения в результате атаки хуситов на аэропорт саудовского города Абха, сообщает Saudi Gazette.
Обновлено в 22:16
Политика

Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.
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В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

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Обновлено в 10:49
Общество

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Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес

РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Авто

Определен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Обновлено в 07:35
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Общество

С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов в России

В России с 1 июля поменялись правила продажи «молочки» в супермаркетах.
Обновлено в 01:47
Футбол

Алиссон поменял свой игровой номер в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» объявил, что с нового сезона вратарь Алиссон и полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен будут выступать под другими игровыми номерами.
Обновлено в 21:12
Политика

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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Транспорт

Минтранс придумал правила для совместных поездок на авто

Обновлено в 01:46
Политика

Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом

Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 13:19
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Страшное горе постигло Николая Баскова

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Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Транспорт

«Известия»: Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров

В пресс-службе Росавтодора изданию рассказали, что ГОСТ будет регулировать сроки проверки и ремонта светофоров и проведение работ по их обслуживанию.
Обновлено в 21:59
Космос

Россия задействует искусственный интеллект для исследования Луны

Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта.
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Медведев анонсировал изменение системы поддержки малоимущих

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Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

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Обновлено в 04:38
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Кравчук осудил действия Климкина

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.
Обновлено в 16:58
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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