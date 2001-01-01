Футбол

Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»Спорт-Экспресс 17:00

7 фото
Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу. Как это будет – Вы дали большое интервью нашим коллегам, в котором пообещали передать "Спартак" болельщикам. Идея широко обсуждается все это время.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Леонид Федун: «На передаче клуба болельщикам не заработаю ни копейки»

Спорт-Экспресс17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Авто

Электрический Porsche Taycan сфотографирован без камуфляжа

Известно, что компания уже получила свыше 20 тысяч предзаказов на электрокар. Taycan получит силовую установку мощностью 600 лошадиных сил.
Обновлено в 16:11
Космос

Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли

Гораздо любопытнее, почему 200 тыс. человек (население крупного российского районного или даже небольшого областного центра) согласились заплатить любые деньги за то, чтобы навсегда улететь с Земли.
Обновлено в 17:02
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено в 16:42
Наука

Немецкие ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию

Ученые из Мюнхенского технического университета разработали «умную» таблетку, способную выпускать активные вещества в нужной последовательности и в нужное время, по расписанию.
Обновлено в 16:22
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Технологии

К 5G подключают стартапы

Операторы начали поиск новых партнеров Операторы связи задумались о привлечении стартапов к развитию 5G в России.
Обновлено в 17:55
Общество

Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг

Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Здоровье

Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки

Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе призвал женщин не злоупотреблять резкой сменой спортивной обуви на каблуки из-за риска микронадрывов связок, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:22
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Хоккей

Бобровский официально стал голкипером «Флориды»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:52
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Обновлено в 20:09
Политика

Кравчук осудил действия Климкина

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Врач Алибасова обвинила его в алкоголизме

Лечащий врач Бари Алибасова Марият Мухина косвенно дала понять в интервью KP.Ru, при каком диагнозе назначаются такие препараты.
Обновлено в 10:04
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено в 12:05
Наука

На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых

Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.
Обновлено в 16:02
Наука

Машинное обучение предсказало изменения в кишечном микробиоме человека

Исследователи предложили новый метод регрессии, который позволяет предсказывать изменения в составе кишечного микробиома человека на основе данных о микробиоме в прошлом.
Обновлено в 12:07
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Общество

Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Обновлено в 20:36
Общество

Гороскоп на 2 июля: звёзды говорят, что сегодня повезёт терпеливым и осторожным

Звезды советуют проявить сдержанность в отстаивании своих интересов — сегодня повезет терпеливым и осторожным знакам зодиака.
Обновлено в 18:25
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 06:48
Политика

Следствие по делу задержанных под Крымом украинских моряков завершено

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с освобождением украинских моряков нужно решать "в рабочем режиме", после того, как будет вынесен приговор суда.
Обновлено в 07:51
Здоровье

Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка

Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Политика

Иран пообещал уничтожить Израиль за полчаса в случае нападения США

«Если США нападут на нас, то Израилю останется жить только полчаса», — приводит RNS слова политика, который также назвал «политическим блефом» заявление президента США Дональда Трампа об отмене удара по Ирану за 10 минут до его начала.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Происшествия

В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе

Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
Обновлено в 19:33
Общество

Названы страны, где будет видно полное затмение Солнца 2 июля

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в Аргентине, Чили и в юго-восточной части Тихого океана, сообщает Московский планетарий.
Обновлено в 20:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное