Футбол
Леонарду Жардим: «Продолжаем работать. Верю в команду»Спорт-Экспресс вчера в 23:13
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Лиона" в 1-м туре чемпионата Франции (0:3) отметил, что верит в свою команду. По его словам, игроки отдали максимум сил.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:59, Вашингтон
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Обновлено в 00:03
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением
Согласно статистическому сборнику ведомства за прошлый год, меньше всего болеют жители таких регионов, как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики и Курская область.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга
"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике
Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие
ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама
Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
По словам Константина Сонина, даже в отсталых странах оппозиция может на определенном уровне участвовать в управлении государством.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
При взрыве на полигоне под Архангельском 8 августа погибло не два человека, а пять.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств
ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено вчера в 21:17
Шоу-бизнес
Игорь Макаров поделился кадрами празднования первого дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери
Игорь Макаров поделился кадрами с дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Примечательно, что Кудрявцева и Макаров долгое время скрывали лицо дочери.
Обновлено вчера в 14:50
Гаджеты
Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus
Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.
Обновлено 08 августа в 03:24
Происшествия
Землетрясение произошло на Камчатке
Обновлено вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Футбол
Слуцкий завел страничку в Instagram
Обновлено вчера в 14:41
Общество
В Китае объявлен максимальный уровень опасности из-за супертайфуна
По сведениям Центральной метеорологической службы государства, утром в пятницу, 9 августа, тайфун находился в 365 км к югу от побережья китайской провинции Чжэцзян.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале
В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 16:38
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Эксперт рассказала, как подготовить ребенка к школе и не разориться
По мнению Андреевой, финансово подготовиться к августовским покупкам и сентябрьским родительским собраниям родителям помогут краткосрочное планирование и накопление средств.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
В России появится стандарт школьной формы
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия
Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии
В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено вчера в 21:05
Музыка
Конфликт Наргиз и Фадеева: промоутер назвал причины разрыва
Обновлено вчера в 08:20
Политика
ЕС создаст правила по работе с российскими паспортами жителей Донбасса
В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос
Как следует из данных опроса, 39% россиян не удовлетворены своей зарплатой, довольны ею 13%.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Авто
Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris
В марте 2020-го года компания Hyundai планирует представить маленький седан Xcent новой генерации.
Обновлено вчера в 07:26