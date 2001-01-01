Футбол

Леонарду Жардим: «Продолжаем работать. Верю в команду»Спорт-Экспресс вчера в 23:13

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Лиона" в 1-м туре чемпионата Франции (0:3) отметил, что верит в свою команду. По его словам, игроки отдали максимум сил.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сильвинью: «Первые туры будут сложными для всех, в том числе и „Монако“»

Спорт-Экспресс00:08

Жардим: «К настрою игроков вопросов нет. Они старались изо всех сил»

Soccer.ruвчера в 18:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:59, Вашингтон
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Обновлено в 00:03
Здоровье

Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением

Согласно статистическому сборнику ведомства за прошлый год, меньше всего болеют жители таких регионов, как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики и Курская область.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга

"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике

Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие

ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама

Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Общество

На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы

По словам Константина Сонина, даже в отсталых странах оппозиция может на определенном уровне участвовать в управлении государством.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

При взрыве на полигоне под Архангельском 8 августа погибло не два человека, а пять.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств

ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено вчера в 21:17
Шоу-бизнес

Игорь Макаров поделился кадрами празднования первого дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери

Игорь Макаров поделился кадрами с дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Примечательно, что Кудрявцева и Макаров долгое время скрывали лицо дочери.
Обновлено вчера в 14:50
Гаджеты

Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus

Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.
Обновлено 08 августа в 03:24
Происшествия

Землетрясение произошло на Камчатке

Обновлено вчера в 20:14
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронили в Москве

Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Футбол

Слуцкий завел страничку в Instagram

Обновлено вчера в 14:41
Общество

В Китае объявлен максимальный уровень опасности из-за супертайфуна

По сведениям Центральной метеорологической службы государства, утром в пятницу, 9 августа, тайфун находился в 365 км к югу от побережья китайской провинции Чжэцзян.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале

В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 16:38
Кино

Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России

Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

Эксперт рассказала, как подготовить ребенка к школе и не разориться

По мнению Андреевой, финансово подготовиться к августовским покупкам и сентябрьским родительским собраниям родителям помогут краткосрочное планирование и накопление средств.
Обновлено вчера в 21:14
Общество

В России появится стандарт школьной формы

Обновлено вчера в 02:44
Происшествия

Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии

В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Космос

«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено вчера в 21:05
Музыка

Конфликт Наргиз и Фадеева: промоутер назвал причины разрыва

Обновлено вчера в 08:20
Политика

ЕС создаст правила по работе с российскими паспортами жителей Донбасса

В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос

Как следует из данных опроса, 39% россиян не удовлетворены своей зарплатой, довольны ею 13%.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Авто

Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris

В марте 2020-го года компания Hyundai планирует представить маленький седан Xcent новой генерации.
Обновлено вчера в 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное