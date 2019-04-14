Футбол
Леонарду Жардим: «Битва за выживание продлится до последнего тура»Sports.ru 00:09
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
|15′
Даниел Субашич
|59′
Александр Головин
Радамель Фалькао
|65′
|65′
Булайе Диа
Хен Чжун Сук
|72′
Реми Уден
Арбер Зенели
Стеван Йоветич
Карлос Винисиус
|84′
|84′
Тристан Дингоме
Мусса Думбия
Джибриль Сидибе
|90′
|56%
|Владение мячом
|44%
|84%
|Процент точных передач
|73%
|11
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|2
|3
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|1
|18
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|7
|12
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Монако
Расстановка 4‑5‑1
1
Субашич
19
Сидибе
25
Глик
5
Жемерсон
2
Балло
29
Мартинш
15
Силва
4
Ахолу
9
Фалькао
7
Лопеш
11
Винисиус
16
Менди
32
Фоке
2
Энгелс
5
Абдельхамид
21
Рахман
17
Зенели
4
Ромао
25
Думбия
7
Шавалерен
24
Кафаро
10
Хен Чжун Сук
Реймс
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подвел итоги домашнего матча чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Леонарду Жардим: Битва «Монако» за выживание продлится до последнего тура
Советский спортвчера в 18:00
Жардим: «Я зол, судье матча „Монако“ — „Реймс“ стоило прибегнуть к помощи VAR»
Sport24.ruвчера в 17:42
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Автоспорт
Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Отказавшаяся от алкоголя Любовь Успенская заряжает энергией молодых подруг
65-летняя певица Любовь Успенская не перестает удивлять своих поклонников.
Обновлено в 03:52
Наука
Робота научили перерабатывать и сортировать мусор самостоятельно
Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали робота способного сортировать мусор.
Обновлено 12 апреля в 00:52
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Спасатели эвакуировали трех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
Три рыбака-любителя, оказавшиеся на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалинской области, спасены, говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:14
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 18:39
Политика
США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Политика
В Финляндии пройдут парламентские выборы
Отношения с Россией Практически все опрошенные ТАСС перед выборами лидеры претендующих на место в парламенте финских партий заявили, что Финляндии нужно продолжать диалог с РФ.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал прямым вмешательством во внутреннюю политику Киева передачу Украине Германией грамоты Петра I. На своей странице в Facebook он написал, что подобные действия в преддверии второго тура выборов представляют собой попытку повлиять на них.
Обновлено в 04:07
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
Политика
Как Украина начала силовую операцию в Донбассе
14 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале «антитеррористической операции» в трёх регионах на юго-востоке страны.
Обновлено в 01:06
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Авто
Россияне потратили 180 млрд рублей на новые автомобили в марте
Россияне потратили на покупку новых автомобилей 180,6 миллиарда рублей в марте 2019 года. Об этом сообщили специалисты агентства «Автостат».
Обновлено в 01:57
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено 12 апреля в 12:34
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Футбол
Дубль Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу над «Филадельфией» в матче MLS
«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Филадельфия Юнион» в матче регулярного чемпионата американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено в 03:07
Политика
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Техасе в результате урагана погибли двое детей
Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Виталия Милонова избили в Петербурге
Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге. Об этом сообщает портал «78.ru». Отмечается, что инцидент произошел на штрафстоянке.
Обновлено в 03:52
Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
Обновлено 12 апреля в 03:50
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год
Обновлено 12 апреля в 17:49