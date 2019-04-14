Футбол

Леонарду Жардим: «Битва за выживание продлится до последнего тура»Sports.ru 00:09

Монако — Реймс
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Луи II»
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
15′
Даниел Субашич
59′
Александр Головин
Радамель Фалькао
65′
65′
Булайе Диа
Хен Чжун Сук
72′
Реми Уден
Арбер Зенели
Стеван Йоветич
Карлос Винисиус
84′
84′
Тристан Дингоме
Мусса Думбия
Джибриль Сидибе
90′
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подвел итоги домашнего матча чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0).
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